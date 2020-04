Cày ngay các bộ phim tháng 4 siêu hot này để #stayhome không nhàm chán

1. Tam Thiên Nha Sát

Bộ phim cổ trang Hoa ngữ Tam Thiên Nha Sát chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Thập Tứ Lang. Phim kể về chuyện tình yêu cấm kỵ nghìn năm của Đàm Xuyên và Phó Cửu Vân. Đàm Xuyên vốn là công chúa nước Đại Yến nhưng phải chịu cảnh nước mất nhà tan khi còn rất nhỏ. Để cứu lấy thiên hạ, Đàm Xuyên thề rằng cô sẽ tìm cho bằng được thượng cổ Linh Đăng. Đàm Xuyên và Phó Cửu Vân vô tình gặp nhau, họ cùng bắt tay nhau tìm Linh Đăng.

Và Đàm Xuyên cũng biết được thân phận thật của Cửu Vân là Linh Tâm trong Linh Đăng, khi mở Linh Đăng thì Phó Cửu Vân sẽ biến mất và người mở Linh Đăng cũng hy sinh nhưng 2 người quyết tâm hy sinh cùng nhau. Tình yêu nhiều sóng gió của Đàm Xuyên và Phó Cửu Vân trải qua 10 kiếp với vô vàn đau khổ, Phó Vân Cửu chờ Đàm Xuyên chín kiếp, đá Tam Sinh cũng không khắc nổi mối tình đậm sâu ấy.

Phim được phát sóng lúc 19h thứ 5 và thứ 6 trên VieOn.

2. Một Nửa Mảnh Ghép

Bộ phim Một Nửa Mảnh Ghép - A Piece of Your Mind kể về Moon Ha Won (Jung Hae In thủ vai), một lập trình viên trí tuệ nhân tạo tốt bụng từng trải qua nhiều năm yêu đơn phương nên anh dần chấp nhận cuộc sống cô đơn của mình. Sau đó, Ha Won gặp được Han Seo Woo (Chae Soo Bin thủ vai) - kỹ sư thu âm cổ điển luôn sống rất lạc quan, cô đã phải lòng Ha Won khi chứng kiến anh chàng kiên trì với mối tình đơn phương. Ha Won và Seo Woo - hai tâm hồn đồng điệu đã cùng nhau vẽ nên một câu chuyện tình lãng mạn mà trong đó họ là nhân vật chính.

Phim phát sóng vào 22h30 thứ 2 và thứ 3 hàng tuần trên VieOn.