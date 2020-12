Disney "xả hàng" cuối năm, "dội bom" khán giả bằng hàng loạt trailer phim Marvel

Quảng cáo

Phim của Vũ trụ Điện ảnh Marvel

Không chỉ Spider-Man 3 thông báo sự tham gia của hàng chục diễn viên hạng A, hãng Disney đã bất ngờ “dội bom” khán giả bằng hàng loạt thông tin sốt dẻo mới chỉ trong một buổi sáng.

Trailer thứ 2 của WandaVision đã đưa tới một cái nhìn toàn vẹn hơn về thứ hạnh phúc ảo mà 2 siêu anh hùng Scarlet Witch và Vision dựng nên. Tuy vẫn giữ được cái nét “dị” độc đáo, nhưng màu sắc bom tấn đặc trưng của MCU đã thể hiện rõ nét hơn. WandaVision sẽ được trình làng vào ngày 15/1/2021.

The Falcon & the Winter Soldier đã chính thức cập bến tới khán giả bằng trailer đầu tiên. Dù là một series nhiều tập, nhưng chất lượng kỹ xảo và các pha hành động cháy nổ không hề thua kém các sản phẩm chiếu rạp tiền nhiệm. Cuộc hành trình giành lại chiếc khiêng ngôi sao của 2 anh bạn thân Captain America sẽ bắt đầu vào ngày 19/3/2021.

Thần Lừa Lọc Loki đã chính thức hồi sinh với một nhân dạng thuộc thực tại khác và sẽ trở thành nhân vật chính trong series riêng của gã. Trailer mới nhất của Loki cho thấy cuộc hành trình của cậu em trai Thor mở đầu bằng tai nạn khiến Iron Man và Ant-Man vô tình để gã “xổng chuồng” trong Avengers: Endgame. Loki sở hữu những màn chiến đấu và kỹ xảo hình ảnh đỉnh cao không thua các tác phẩm chiếu rạp của Thor. Phim sẽ được stream vào tháng 5/2021.

Bộ phim hoạt hình đầu tiên của Marvel Studios What If...? đã cho ra những hình ảnh tươi mới lạ mắt khiến các fan vô cùng phấn khích. Trong trailer này khán giả sẽ được chứng kiến một Peggy Carter yêu kiều nay sẽ trở thành siêu chiến binh với chiếc khiên vibranium riêng, một T’Challa trở thành thủ lĩnh của đội Guardians of the Galaxy và một Captain America... zombie. Phim sẽ cập bến màn ảnh nhỏ vào mùa hè 2021.

Bên cạnh đó, hãy cùng chứng kiến nữ anh hùng tuổi teen mới - Ms. Marvel (do Iman Vellani đóng) - bằng một video hậu trường riêng. Cô nàng này sẽ sớm hợp sức với siêu anh hùng Carol Denvers trong Captain Marvel 2 ra rạp vào năm 2022.

Tuy nhiên, đây chỉ là những sản phẩm sắp cập bến. Có đến hàng chục dự án mới sẽ mở rộng Vũ trụ Điện ảnh Marvel tới tầm cỡ lớn hơn, bao gồm: Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, Captain Marvel 2, và Ant-Man & the Wasp: Quantumania là 3 tác phẩm mới sẽ được chiếu rạp; còn lại Hawkeye, She-Hulk, Moon Knight, Secret Invasion (do chỉ huy Nick Fury và thủ lĩnh tộc Skrull Talos đóng chính), Iron Heart, Armor Wars (War Machine đóng chính), The Guardian of the Galaxy Holiday Special và I Am Groot sẽ đều được công chiếu trên Disney+.

Những dự án mới nhất được Disney công bố vừa qua. Trong đó "Fantastic 4" (góc dưới bên phải) đang là tâm điểm truyền thông. Nguồn: Sport Times

Ngoài ra, bên cạnh các tác phẩm trên, nhóm siêu anh hùng đầu tiên của thế giới Marvel từng được tạo ra, đội Fantastic 4, đã chính thức trở về ngôi nhà chính Marvel Studios và sẽ sớm góp mặt vào MCU dưới tay đạo diễn Jon Watts của loạt phim Spider-Man.

Không chỉ có các tác phẩm mới, Disney đã công bố vô số tên tuổi của các diễn viên mới tham gia vào các tác phẩm trên.

Nữ ca sĩ/diễn viên Hailee Steinfeld (trong vai Kate Bishop), Alaqua Cox (trong vai Echo) và “bà đồng” Vera Farmiga của vũ trụ kinh dị The Conjuring sẽ cùng tham gia Hawkeye; Kathryn Newton sẽ vào vai cô con gái Cassie Lang trong phần phim thứ 3 của Ant-Man; Dominique Thorne sẽ trở thành một thế hệ mới của Iron Man mang tên Ironheart; Dương Tử Quỳnh tham gia dàn cast Shang-Chi; và “Người Dơi” Christian Bale sẽ thủ vai phản diện Gorr the God Butcher trong Thor: Love and Thunder.

Jeremy Renner và Hailee Steinfeld trên phim trường "Hawkeye". Nguồn: Syfy Wire

"Bà đồng" Vera Farmiga của "The Conjuring" cũng tham gia MCU trong một vai diễn chưa được công bố. Nguồn: Bloody Disgusting

"Người Dơi" Christian Bale sẽ thủ vai Gorr the God Butcher, một đối thủ khó xơi của Thor. Nguồn: Comicbook.com

Và cuối cùng, chủ tịch Kevin Feige đã chính thức xác nhận sẽ không tuyển một diễn viên nào khác vào vai Đức Vua T’Challa cho Black Panther II để tưởng nhớ cố diễn viên Chadwick Boseman. Thay vào đó, câu chuyện của phần phim này sẽ tập trung vào các nhân vật khác và hướng đến đất nước Wakanda nhiều hơn. Tuy nhiên, bộ phim sẽ bị đẩy lịch chiếu đến tận 8/7/2022.

"Black Panther II" sẽ không có Chadwick Boseman lẫn T'Challa! - Nguồn: Yan

Các phim của Walt Disney và Pixar

Toy Story có thể nói là một thương hiệu quá quen thuộc đối với các khán giả điện ảnh. Và vào năm 2022, chúng ta sẽ có một phần tiền truyện kể về nguồn gốc ra đời của chàng hình nộm Buzz Lightyear mang tên Lightyear. Bất ngờ hơn, “Đội Trưởng Mỹ” Chris Evans sẽ là người lồng tiếng cho Buzz thay cho người tiền nhiệm Tim Allen.

Chris Evans sẽ lồng tiếng cho Buzz Lightyear cho bộ phim năm 2022. Nguồn: Popsugar

Phiên bản Nàng Tiên Cá do người đóng dường như đã được ấn định dàn diễn viên chính thức. Nữ ca sĩ Halle Bailey đã chính thức trở thành nàng Ariel, cùng với chủ nhân tượng vàng Oscar Javier Bardem sẽ trở thành Hải Vương Triton và cây hài Hollywood Melissa McCarthy sẽ trở thành mụ phù thủy Ursula. Bên cạnh đó, còn có Awkwafina, Daveed Diggs, Jacob Tremblay, và Jonah Hauer-King sẽ vao vai hoàng tử Eric.

Dàn cast "The Little Mermaid" 2021.

Turning Red có thể xem là sản phẩm độc nhất khi đây là câu chuyện về một cô bé đang trong tuổi dậy thì, và mỗi khi quá phấn khích thì cô liền biến thành... một con gấu trúc đỏ. Bộ phim sẽ được chỉ đạo bởi Domee Shi, người đứng sau phim ngắn chú bé bánh bao Bao đáng yêu từng thắng giải Oscar.

Tạo hình cực đáng yêu của "Turning Red". - Nguồn: AllEars.Net

Và cuối cùng, tiếp nối Raya and the Last Dragon lấy cảm hứng từ văn hóa Đông Nam Á, Encanto sẽ đưa chúng ta đến vùng đất Colombia với một gia đình có phép thuật trong vai chính.

"Encanto" vẫn chưa có nhiều thông tin. Nguồn: The DisInsider

Mark Nguyễn

Tổng hợp từ nhiều nguồn