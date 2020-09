Full album đầu tay của BLACKPINK còn chưa ra, fan đã trừ điểm YG Ent vì điều này

Quảng cáo

Cuối cùng thì sau bốn năm debut, BLACKPINK đã có full album đầu tiên trong sự nghiệp. Khỏi phải nói các fan lẫn chính bốn thành viên BLACKPINK đều vui mừng đến thế nào khi họ đã mong đợi một album hoàn chỉnh từ rất lâu. Các cô gái trong nhóm BLACKPINK đã nhiều lần bày tỏ ước muốn được luyện tập, thu âm nhiều hơn, được comeback thường xuyên hơn và cuối cùng thì điều ấy đã xảy ra.

Full album đầu tiên của BLACKPINK có 8 ca khúc, hai trong số đó đã phát hành

Nhưng khi nhìn vào danh mục bài hát trong album này, khán giả ít nhiều thất vọng. Album có tổng cộng 8 bài hát nhưng có hai bài đã phát hành trước đó là How You Like That và Ice Cream, nghĩa là chỉ còn 6 ca khúc mới toanh fan chưa từng nghe mà thôi. Con số này bị xem là quá ít ỏi và YG Ent lại bị réo tên vì đã quá tiết kiệm, không thể chi tiền sản xuất thêm ca khúc cho BLACKPINK.

6 bài hát mới toanh cho một full album bị các fan xem là khá ít ỏi

BLINK bức xúc như vậy cũng đúng. Bởi 6 bài hát hoàn toàn mới trong full album của BLACKPINK thực ra chỉ ngang bằng hoặc nhiều hơn chút xíu so với mini album hay EP của nhiều nghệ sĩ khác. Chưa kể nhiều nhóm nhạc K-Pop phát hành đều đặn một đến hai full album mỗi năm thì BLACKPINK đã mất tới bốn năm mới có được sản phẩm đầu tay này, ấy thế mà số lượng ca khúc cũng không đủ nhiều để fan phấn khích.

Các fan đang an ủi rằng số lượng ca khúc hơi ít nhưng đều là hàng chất lượng cao còn hơn.

Sau tất cả, BLINK chỉ còn biết an ủi nhau rằng có full album là tốt rồi, còn hơn là bị YG Ent lơ đẹp hay ngâm lâu như trước kia. Thà ít ca khúc mà bài nào cũng "đỉnh"", đúng chuẩn hàng chất lượng cao, còn hơn là số lượng nhiều mà bài hay thì nghe mãi chưa thấy. Thêm vào đó, việc Jennie và Jisoo tham gia sáng tác cũng khiến netizen thêm hào hứng chờ đợi THE ALBUM.

