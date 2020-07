Girlgroup K-Pop nửa đầu 2020: “Tứ trụ” công phá BXH, OH MY GIRL và (G)I-DLE bứt phá

Quảng cáo

BLACKPINK, Twice, IZ*ONE, Red Velvet xứng danh “tứ trụ”

Sau khi vắng bóng khỏi trường đua K-pop trong hơn 1 năm, BLACKPINK bắn phát súng đầu tiên trong kế hoạch comeback dài hơi với How You Like That và đạt những thành công lớn ở cả trong nước và ngoài nước. Dù các hoạt động quảng bá chính thức của bốn “nàng tiên Hanbok” đã kết thúc, cơn sốt How You Like That vẫn chưa vẻ có dấu hiệu hạ nhiệt.

Với More & More, Twice đã dần thoát khỏi concept đáng yêu của Cheer Up hay TT. Tuy trong quá trình quảng bá Twice vẫn còn vấp phải sự chỉ trích liên quan khả năng hát live, nhưng những thành tích mà 9 cô gái đến từ JYP đạt được trên các BXH vẫn là những con số đáng ngưỡng mộ.

BLACKPINK, Twice, Red Velvet - Irene & Seulgi, IZ*ONE

Nửa đầu năm là khoảng thời gian yên ắng với Red Velvet sau sự cố sân khấu thành viên Wendy gặp phải vào tháng 12 năm ngoái. Dù vậy, siêu phẩm Psycho vẫn giữ nhiệt đến tận tháng 2 và chưa hề có dấu hiệu muốn rời khỏi BXH Melon. Sub-unit của Irene và Seulgi chính là lựa chọn tối ưu để tiếp tục hâm nóng cái tên Red Velvet. Sự kết hợp của 2 cô nàng trong Monster đã đáp ứng được kỳ vọng của cộng đồng fan K-pop.

IZ*ONE có sự trở lại hoành tráng sau khi phải đóng băng hoạt động do scandal làm giả phiếu bầu của PD chính của series Produce. Full album BLOOM*IZ với ca khúc chủ đề Fiesta và mini album Oneiric Diary đều sở hữu lượng bán album cực khủng, đưa tên IZ*ONE vào lịch sử BXH Hanteo là "Nhóm nhạc nữ có lượng tiêu thụ album vào tuần đầu cao nhất".

Apink “gừng càng già càng cay”, ITZY “giữ nhiệt”

Bước vào năm hoạt động thứ 10, Apink chứng minh vị thế vững vàng khi nhanh chóng đứng đầu 5 BXH ở Hàn Quốc và “leo” thẳng lên vị trí số 1 ở BXH ngày của Melon - trở thành nhóm nhạc K-pop đầu tiên giữ vị trí này trong năm 2020 với Dumhdurum. Dù phải 5 năm sau hit Remember Apink mới đạt được thành tích này một lần nữa, 6 cô gái thực sự đã chứng minh được câu nói “gừng càng già càng cay” là chính xác.

Apink và ITZY

“Tân binh khủng long” ITZY nhà JYP cũng không hề chịu kém cạnh với hit Wannabe. Mặc dù có một vài ý kiến cho rằng ITZY đã tự rập khuôn lại chính mình khi cả Dalla Dalla, ICY và Wannabe đều nghe “na ná nhau,” sức “công phá” của Wannabe là không thể chối cãi khi người người nhà nhà đều muốn thử sức với điệu nhảy lắc vai trông dễ mà khó không tưởng của Ryujin.

MV "Wannabe" - ITZY

OH MY GIRL, (G)I-DLE và Mamamoo - "thừa thắng xông lên" sau Queendom

Là hai nhóm nhạc cùng tham gia chương trình Queendom, OH MY GIRL và (G)I-DLE đều nhận được những “trái ngọt” xứng đáng. OH MY GIRL thực sự bùng nổ trong nửa đầu năm nay với cú hit sôi động Nonstop đón hè. Nonstop đã tiến thẳng lên vị trí đầu bảng của Melon sau một ngày phát hành. Bài hát phụ mang tên Dolphin cũng tạo nên một cơn sốt nho nhỏ trên MXH Twitter khi các fan K-pop thi nhau làm video của idol mình trên nền nhạc "ta~ ta~ ta~" của Dolphin.

MV "Nonstop" - OH MY GIRL

(G)I-DLE cũng “thừa thắng xông lên” và chứng minh sự đa dạng của mình với concept thần bí pha chút phần điên dại trong Oh my god. Không chỉ đạt vị trí thứ 8 trên Melon ngay sau khi phát hành, Oh my god cũng giúp (G)I-DLE bỏ túi kỷ lục hơn 100 nghìn album được “tẩu tán” trong tuần đầu tiên.

(G)I-DLE và Mamamoo Solar, Moonbyul, Hwasa

Mặc dù không có màn comeback nhóm nào trong nửa đầu năm nay, Mamamoo cũng đã tận dụng sức nóng từ Queendom cho các hoạt động âm nhạc cá nhân. Các dự án solo của Solar, Moonbyul và Hwasa đạt được những thành công đáng kể trên cả BXH nhạc số và album.

Tân binh nổi bật duy nhất của nửa đầu năm - Weeekly

Weeekly

Ngược lại với tình hình ảm đạm ở mảng tân binh nhóm nam, nửa đầu năm 2020 vẫn chứng kiến loạt màn debut của các nhóm nữ mới toanh. Giữa những cái tên mới, tân binh Weeekly - đàn em của Apink bước đầu tạo được sự chú ý. Không chỉ được o bế bởi "ông lớn" Kakao M, trưởng nhóm Soojin còn đã quen mặt công chúng qua chương trình Mix9 với vị trí center bài hát chủ đề Just Dance. 7 cô gái cũng là tân binh nữ duy nhất trong nửa đầu năm 2020 đạt 10 nghìn album bán ra trong tuần đầu tiên.

