“Good Girl” - Nơi các nữ nghệ sĩ làm chủ dòng nhạc Hip-Hop với dấu ấn riêng

Quảng cáo

Good Girl là show thực tế Hip-Hop của nhà đài Mnet vốn đã nổi danh với Show Me The Money, Unpretty Rapstar, High School Rapper. Tuy không đạt được những thành công trong tỷ suất người xem nhưng Good Girl lại nhận được nhiều phản hồi tích cực từ người xem trên các MXH nhờ thông điệp tích cực trong âm nhạc mà chương trình mang lại.

Đối thủ duy nhất là nhà đài Mnet

Nếu như Show Me The Money hay Unpretty Rapstar đều nổi tiếng với bầu không khí ganh đua căng thẳng và những màn rap diss nhau không khoan nhượng giữa các thí sinh thì Good Girl lại hoàn toàn ngược lại. Những người nổi tiếng tham gia trong chương trình đều cùng một đội và đối thủ duy nhất của họ lại chính là Mnet.

Poster "Good Girl"

Những nghệ sĩ tham gia Good Girl sẽ phải trải qua những thử thách với những đối thủ khác nhau, có tuần là những idol K-Pop, có tuần lại là những thí sinh của Show Me The Money. Vậy nhưng những đối thủ đấy cũng chỉ như “quân tốt” được Mnet chọn lựa để chặn bước tiến của các Good Girl.

Nếu họ vượt qua thử thách - tức thắng các đối thủ trong màn biểu diễn - thì Mnet sẽ phải cung cấp cho các cô gái chiếc thẻ có hạn mức là 10 triệu won để họ thoải mái tiêu xài. Chính bởi format có 1-0-2 này mà Good Girl còn có tiêu đề phụ là “Ai đã đánh cướp đài truyền hình vậy?”.

10 Good Girl là 10 mảnh ghép đầy màu sắc

Trong dàn line-up của Good Girl có những cái tên đã quá "quen mặt" với fan Hàn như SNSD Hyoyeon, diva Ailee hay nữ rapper Cheetah. Bên cạnh đó, Good Girl cũng quy tụ những cái tên thực lực khác trong cả giới Hip-Hop R&B và idol ở Hàn Quốc. Ba thành viên khác của Good Girl có xuất thân là idol còn có Jang Yeeun của CLC, Jeon Jiwoo của KARD và cô nàng Jamie. Trước đó, fan K-Pop biết nhiều đến Jamie khi cô giành vị trí quán quân K-Pop Star mùa thứ nhất. Cô từng hoạt động dưới trướng JYP với tên thật là Park Jimin. Hiện cô nàng đã rời khỏi JYP và hoạt động với nghệ danh mới Jamie. Ba thành viên khác của Good Girl có xuất thân là idol còn có Jang Yeeun của CLC, Jeon Jiwoo của KARD và cô nàng Jamie. Trước đó, fan K-Pop biết nhiều đến Jamie khi cô giành vị trí quán quân K-Pop Star mùa thứ nhất. Cô từng hoạt động dưới trướng JYP với tên thật là Park Jimin. Hiện cô nàng đã rời khỏi JYP và hoạt động với nghệ danh mới Jamie.

Bốn cái tên còn lại của Good Girl đều là những cái tên mới nổi lên trong làng nhạc Hip-Hop tại Hàn Quốc. Nếu như YUNHWAY nổi danh nhờ tham gia vào Show Me The Money mùa 8 thì Lee Youngji, em út của dàn “gái ngoan”, lại là quán quân của High School Rapper mùa 3. Hai cái tên SLEEQ và Queen WA$ABII thì lại có phần chìm hơn một chút bởi cả hai thường không tham gia vào các chương trình truyền hình. SLEEQ vốn nổi danh bởi những bài rap với lời lẽ sắc bén, chỉ trích hiện thực xã hội và yêu cầu quyền bình đẳng cho phụ nữ. Queen WA$ABII nổi lên với những bài hát có phần lời hơi khiêu khích và những màn biểu diễn được cư dân mạng đánh giá là “có vị cay như nghệ danh.” Hai cái tên SLEEQ và Queen WA$ABII thì lại có phần chìm hơn một chút bởi cả hai thường không tham gia vào các chương trình truyền hình. SLEEQ vốn nổi danh bởi những bài rap với lời lẽ sắc bén, chỉ trích hiện thực xã hội và yêu cầu quyền bình đẳng cho phụ nữ. Queen WA$ABII nổi lên với những bài hát có phần lời hơi khiêu khích và những màn biểu diễn được cư dân mạng đánh giá là “có vị cay như nghệ danh.”

YUNHWAY, Lee Youngji, SLEEQ và Queen WA$ABII

Dù mỗi Good Girl là một mảnh ghép với màu sắc rất độc đáo, mười cô gái lại thể hiện sự hòa hợp đến bất ngờ. Cô em út Lee Youngji đã khiến các thành viên Good Girl khác phải bất ngờ khi dành phần tiền thưởng 10 triệu won để mua quà chia đều cho tất cả mọi người. “Đại tiền bối” Hyoyeon cũng không ngại ngần mà dùng tiền thưởng mua quà cho các thành viên và dàn staff của chương trình.

Cô em út Lee Youngji không ngần ngại dùng tiền thưởng để mua quà cho các thành viên còn lại

Những hình ảnh hậu trường thân thiết được chia sẻ trên Instagram cá nhân của các thành viên

Những màn biểu diễn chất lượng 5 sao

Với một chương trình âm nhạc thì những màn biểu diễn có lẽ là phần quan trọng nhất. Ở Good Girl, qua 5 vòng biểu diễn chính thức và 1 vòng biểu diễn không chính thức, 10 “gái ngoan” đã chứng tỏ bản lĩnh của mình và làm chủ sân khấu bất kể đối thủ có là ai đi chăng nữa.

Một trong những màn biểu diễn xuất sắc nhất đến từ 10 cô gái của Good Girl là màn kết hợp giữa Cheetah, Hyoyeon, Jiwoo, Jamie và Yeeun trong Witch. Nội dung bài hát nhằm chỉ trích cách cư dân mạng luôn sẵn sàng tấn công những nghệ sĩ nữ và hủy hoại danh tiếng của họ vì những ồn ào nhỏ nhặt.

Sự tàn nhẫn của cư dân mạng được 5 cô gái của Good Girl so sánh với cuộc săn phù thủy của thời trung cổ khi những thiếu nữ vô tội bị quy chụp là phù thủy và phải chịu tội tử hình.

Màn trình diễn "Witch"

Một màn biểu diễn đỉnh cao khác mang tên Don’t Cry For Me đến từ SLEEQ và Ailee. Khác với không khí sôi động, quyết liệt của phần đông các sân khấu trong Good Girl, Don’t Cry For Me lại da diết và mang nhiều cảm xúc hơn. Bài hát nói về khó khăn khi theo đuổi âm nhạc của các cô gái và những người thân xung quanh cùng với lời nhắn nhủ “đừng khóc vì con, bởi những giọt nước mắt của mọi người sẽ chỉ làm con buồn hơn.”

Màn trình diễn "Dont Cry For Me"



Ngoài hai màn biểu diễn trên, các Good Girl còn cho ra đời kha khá những “sân khấu huyền thoại” khác: Barbie của Jang Yeeun, I Do What I Want của Hyoyeon và Lee Youngji hay Sorry For Doing Well của SLEEQ và Queen WA$ABII.

Khác hẳn với những chuẩn mực thông thường khán giả hay áp đặt lên cho dòng nhạc Hip-Hop như khoe khoang về bản thân hay đấu tố nhau, Good Girl viết nên một định nghĩa mới cho Hip-Hop khi các nghệ sĩ thỏa sức thể hiện âm nhạc mình muốn theo đuổi mà không vấp phải bất kỳ một sự phản đối nào.

Không phải chỉ rap mới là Hip-Hop, Good Girl đã trở thành một sân khấu nơi các nữ nghệ sĩ có thể khẳng định bản thân trong dòng nhạc vốn được coi là dành cho nam giới này.

Thuỳ Linh