Hành trình ly kỳ giành tấm vé lên chuyến bay cuối cùng về Việt Nam của kỹ sư Việt tại UAE

Hạ cánh an toàn tại Nga

Tôi hạ cánh xuống sân bay quốc tế của Nga - Ảnh: NVCC

Đêm 24/3: Tôi hạ cánh xuống quốc tế Sherementevo (SVO) của Nga giữa đêm và cầm trong tay 2 code vé: chặng SVO - HCMC tối 25/3 và chặng SVO - Hanoi tối 26/3. Tôi được các bạn nhân viên Aeroflot tại quầy transit giúp đỡ nhiệt tình. Anna dẫn tôi qua chốt an ninh và viết cho tôi một vé máy bay tạm đề phòng an ninh sân bay kiểm tra, sau đó dặn tôi đến tối 25/3 quay lại quầy transit thì hãng sẽ in vé chuẩn để tối 26/3 tôi đáp chuyến về Hà Nội.

Tôi bắt đầu 40 tiếng transit tại sân bay - Ảnh: NVCC

Và tôi bắt đầu 40 tiếng transit tại sân bay SVO với sự cho phép của nước Nga như vậy! Moskva cuối tháng 3 trời vẫn mát lạnh, ngoài trời nhiệt độ sát về 0 nhưng bên trong sân bay thì ấm hơn. Cả khu transit vắng lặng, hàng quán đóng cửa rất nhiều. Ít ai ngờ được sân bay nhộn nhịp nhất của nước Nga lại yên ắng đến thế. Càng không ai ngờ chỉ 2 ngày hôm sau, Cơ quan Vận tải hàng không Nga áp dụng quy định cấm bay với mọi chuyến quốc tế thương mại. Nhưng việc đó đến khi gần bay tôi mới biết.

Tôi kiên nhẫn chờ đợi tới chuyến bay của mình - Ảnh: NVCC

Máy bán khẩu trang tự động tại sân bay Nga - Ảnh: NVCC

Ngoài tôi ra còn có 4 người nữa kẹt trong khu vực transit từ tối 24/3, vì chuyến bay đầu của họ từ Berlin xuống Moscow của Aeroflot đáp muộn nên họ bị trễ không kịp nối chuyến về Hà Nội ngay trong đêm 24/3. 5 anh em tôi chia nhau 5 băng ghế cách nhau hàng mét để nằm chờ đợi. Mọi chuyện dường như vẫn yên ả, chúng tôi chia nhau đi ăn, nghe nhạc, đọc sách, thậm chí bàn mua khẩu trang từ máy bán tự động trong sân bay để đem về dùng khi cách ly...

Tôi ngắm những chuyến bay đáp xuống với bay đi trên đường băng SVO, thầm chúc những người trên khoang khỏe mạnh và nhanh về tới nhà. Hẳn họ cũng đã rất mong ngóng giờ cất cánh như chúng tôi lúc này.

Nguy cơ “mắc kẹt” tại Moskva như anh chàng Tom Hank trong phim “The Terminal”

Đột ngột chiều tối 25/3 có văn bản chỉ đạo của Bộ GTVT gửi cục Hàng không về việc yêu cầu dừng vận chuyển hành khách Việt Nam từ nước ngoài về cảng Nội Bài, thay vào đó phải đáp cảng Vân Đồn; lúc này mọi việc bắt đầu chuyển biến khó lường. Văn bản có hiệu lực chính thức từ sáng 00:00 26/3, còn vé máy bay hãng in cho tôi vừa cầm trên tay ghi giờ bay “20:10 ngày 26/3”... Không khí nặng nề hơn khi 3 đồng nghiệp nước ngoài của tôi chat thông báo: Họ đã bị kẹt lại tại Dubai bởi chuyến bay tới Thái Lan đã bay mà không có họ. Chính phủ Thái Lan yêu cầu hành khách phải có giấy khám COVID-19 (trong vòng 3 ngày trước khi bay) nên họ dù đã đến sân bay đúng giờ, họ vẫn bị từ chối check-in.

Trước khi về, tôi tặng họ cà phê của quê mình, còn họ tặng tôi mấy khẩu trang N95 vì tự tin sẽ mua được thêm ở Thái Lan. Giờ họ kẹt lại tại Dubai mà cạn khẩu trang, trong khi tôi cũng có nguy cơ kẹt lại tại Moskva. Thật sự lo lắng!

Sáng 26/3: Moscow mới 6 giờ 30 sáng thì Hà Nội đã là 9 giờ 30 sáng, “thần đèn” Minh gọi tôi rất gấp vì SU290 có khả năng sẽ đóng và không nhận khách Việt Nam từ Moscow nữa; họ có thể bay tàu rỗng về Nội Bài.

Kế hoạch bay của hãng đã được thống nhất từ trước, đồng thời họ sẽ đón các công dân Nga từ Nội Bài về nước. Do đó nếu Nội Bài từ chối cho khách Việt Nam nhập cảnh, Aeroflot sẽ bay với khoang máy bay rỗng về. Khả năng bị từ chối lên tàu bay như ở Dubai sắp tái hiện, lần này nguy cấp hơn vì tôi đang ở trong khu vực transit, Moscow sắp lock down sân bay, và không có chuyến đi Nha Trang hay Đà Nẵng từ terminal SVO quốc tế.

Tôi có thể bị mắc kẹt tại Nga - Ảnh: NVCC

Hoặc chúng tôi bay SU290 ngày 26/3 về Hà Nội, hoặc sẽ kẹt lại như Tom Hank trong bộ phim The Terminal. Chúng tôi cũng muốn tránh việc phải xin Nhà nước cứu viện bằng charter flight sau đó; ý thức được việc mình có thể sẽ làm phiền Tổ quốc giữa mùa dịch bệnh, nên trong lúc còn có thể bay chuyến thương mại về bằng chi phí cá nhân thì tôi cần cố gắng tối đa để không phát sinh thêm sự vụ khác.

Tự “giải cứu” chính mình dưới sự hỗ trợ đặc biệt của các vị cứu tinh

Để được bay chuyến cuối cùng 26/3 này, phải có nhiều yếu tố song song kết hợp:

1. Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19; Bộ GTVT; cục Hàng không Việt Nam cho phép cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài được nhận khách Việt Nam nhập cảnh.

2. Hãng hàng không Aeroflot chấp nhận chở khách quốc tịch Việt Nam về và đón khách Nga từ Hà Nội đi.

3. Tổng lãnh sự, Đại sứ quán Việt Nam tại Nga, phòng Lãnh sự phải nắm được thông tin có công dân Việt Nam đang trong khu vực transit.

Chúng tôi bình tĩnh và bắt đầu chia nhau ra gọi điện. Người thì nhờ người nhà từ Việt Nam gọi điện vào đường dây bảo hộ công dân: +84.981.84.84.84, người thì gọi vào đường dây nóng của ĐSQ Việt Nam tại Nga: +7903.682.16.17 hay liên hệ với bạn bè để tìm phương hướng tháo gỡ. Qua đây tôi xin trân trọng kính cảm ơn tập thể Đại sứ quán Việt Nam tại Nga vì đã tiếp nhận thông tin rất sớm và tìm kiếm giải pháp ngoại giao với những đề xuất kịp thời tới các cánh cửa lớn có liên quan.

Tôi cũng vô cùng may mắn và biết ơn “thần đèn” cùng “sếp” của thần đèn vì nhiệt tâm và sự tương trợ lớn lao cho chúng tôi. Sự uyển chuyển kết hợp với kinh nghiệm thâm niên trong hàng chục năm làm Tổng đại diện hãng Aeroflot tại Việt Nam của các “thần đèn” có tâm và có tầm đã một lần nữa giúp chúng tôi nhóm lại hy vọng bay ngày 26/3.

Và cuối cùng, tôi dành nhiều sự cảm phục yêu mến dành cho 2 người bạn: Anh Victor và cô bạn cấp 2 Chie ngồi cạnh tôi mười mấy năm trước, với sự nhạy bén, thông thạo và quan hệ cộng đồng Nga rất tốt đã giúp đỡ tôi để tìm kiếm thông tin, gõ giúp những cánh cửa nên gõ, làm giúp những điều nên làm bởi trong điều kiện transit với mạng wifi và điện thoại trên tay vài tiếng trước giờ bay, thú thực tôi có rất ít lựa chọn.

Tia hi vọng cuối cùng

Đợi chờ và chờ đợi, ai cũng chỉ uống nước vì không còn tâm trạng ăn gì. Trong lúc đó, lần lượt thêm một số chuyến bay hạ cánh và thêm vài người Việt xuất hiện trong khu transit, khỏi cần nói cũng biết là cùng chuyến SU290 về Hà Nội đêm nay.

Chúng tôi kiên nhẫn đợi cập nhật tin tức từ các kênh của ĐSQ, đại diện hãng và đặc biệt là trong nước. Tôi được biết rất nhiều trao đổi khẩn giữa các bên ở cấp cao nhất, Bộ Ngoại giao, Bộ GTVT, cảng Hàng không Nội Bài nhằm đạt được thỏa thuận song phương cho chuyến bay cuối cùng này; không chỉ mặt thương mại mà còn ý nghĩa nhân đạo đôi bên - người Việt Nam muốn hồi hương và người Nga cũng muốn về lại Moskva.

16 giờ giờ Moscow ngày 26/3, 4 tiếng trước giờ bay: Có chút hy vọng vì sân bay đang cho người Việt vào check-in chuyến SU290, nhóm transit của chúng tôi bớt lo lắng nhưng vẫn hồi hộp vì phải đặt chân lên máy bay mới an tâm được. Và đúng như vậy, chỉ 1 tiếng sau, bảng điện tử bên NGOÀI sân bay hiển thị: Chuyến bay SU290 cancelled. Bạn bè tôi gửi link baonga.com cho chúng tôi đọc, 99% khả năng chuyến bay sẽ đi tàu rỗng về mà không chở khách Việt Nam nữa.

Lịch trình của các chuyến bay - Ảnh: NVCC

Nhưng trước khi sự hoang mang kịp đến, mọi kênh đều lập tức phản hồi với tôi: “Đang cố hết sức, còn nước còn tát”, lúc này chỉ còn 1% hy vọng. Chúng tôi ngồi tại Gate 33, cổng đóng im lìm, không có tín hiệu nào cho thấy sẽ có vận hành bay.

18 giờ giờ Moscow ngày 26/3, tức 21 giờ tại Hà Nội, 2 tiếng trước giờ bay: Tổng số người VN trong transit đã lên đến hàng chục người bởi thêm các chuyến từ xa đáp xuống. Nhưng ai cũng lặng im, chúng tôi hiểu có thể sẽ không được bay, Hà Nội vẫn chưa lên tiếng!

Do đã thống nhất với nhau từ trước, dù kết quả ra sao, chúng tôi cũng không nhốn nháo mất bình tĩnh, trong tâm thế hồi hương mùa dịch, chúng tôi ý thức được việc lắng nghe Đất nước, nếu được bay chúng tôi hoàn toàn tuân theo chỉ định của Ban phòng chống dịch về việc cách ly tập trung nhằm phòng tránh lây nhiễm cho cộng đồng. Nếu chưa được bay, chúng tôi sẵn sàng ở lại đợi Nhà nước sắp xếp các chuyến giải cứu về sau.

Chúng tôi chỉ có một nguyện vọng là được thông tin tới Chính phủ về tình trạng công dân bên trong khu vực nối chuyến tại Moskva và đang đứng trước cơ hội được bay chuyến thương mại cuối cùng về nước trước khi không phận Nga đóng cửa vào hôm sau. Chúng tôi đặt trọn tin tưởng vào sự hỗ trợ của 2 nước sẽ không bỏ lại ai phía sau. May sao Đất nước tôi đã lắng nghe và hồi đáp!

Đất nước lắng nghe và hồi đáp, chúng tôi được trở về

Đất nước đã lắng nghe và hồi đáp - Ảnh: NVCC

40 phút sau, đèn check-in bật sáng xanh! SVO đổi biển bên ngoài sảnh, chuyến bay SU290 đã được nối lại. SU Headquater tại Nga phối hợp với đại diện tại Việt Nam sau khi có chấp thuận của chính phủ 2 nước đã tái khởi động chuyến bay đêm 26/3 cho phép chở công dân Việt Nam về Nội Bài và đón công dân Nga đi. Cú bắt tay cấp quốc gia phút chót đầy ngoạn mục trước giờ bay 90 phút đó mở cánh cửa cho hàng trăm đồng bào tôi được về với Tổ quốc, trong số họ có cả mẹ bầu và em nhỏ, chọn náu mình tại quê hương giữa lúc dịch bệnh hoành hành toàn thế giới.

Chúng tôi được trở về - Ảnh: NVCC

SU290 đêm đó chủ động bay trễ hơn 30 phút để tiếp nhận thêm người Việt bởi một số đã bỏ về khi thấy tin hủy chuyến và kịp quay lại lúc đảo chiều mở chặng. Nhưng chúng tôi không ai nhảy cẫng lên vì sung sướng, chúng tôi chọn cách im lặng để không làm phiền thêm ai nữa. Chúng tôi cúi đầu cảm ơn những nhân viên mặt đất cuối cùng của Aeroflot đứng tại G33 trước khi lên máy bay, mong sao họ cũng khỏe mạnh và may mắn như hàng trăm người Việt Nam đang hồi hương đêm 26/3 đó.

Ngồi vào ghế, tôi nhắn tin cho anh Triều anh Minh, cho các bạn tôi và cho ĐSQ thông báo số lượng khách và tình trạng chuyến bay; mọi người vẫn đợi tôi ổn định trong máy bay mới yên tâm đi nghỉ. Hà Nội giờ này đã nửa đêm! Thậm chí đến khi đã bay rồi, tôi còn mua gói wifi on Air để cập nhật về thời gian bay và viết bài, có lẽ tôi quá xúc động nên không muốn ngủ!

Bây giờ tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm - Ảnh: NVCC

SU Boeing777 vẫn đang sải cánh dũng mãnh băng đêm, đâu đó là lãnh thổ của Nga vùng Siberia hoặc có thể đã qua không phận Mông Cổ hoặc Trung Quốc; các hành khách đã say ngủ, chỉ có các tiếp viên vẫn đi lại tiếp nước và dọn dẹp trong bóng tối... Trong phút chót tại Dubai, tôi được nước Nga tương cứu; trong phút chót tại Moscow, tôi được Tổ quốc giang tay.

Tôi không dám đòi hỏi gì hơn, là công dân Việt Nam bao nhiêu năm đi đâu tôi cũng mang theo cuốn hộ chiếu bìa xanh, chưa một lần thấy xấu hổ về nguồn cội. Ở nơi đâu tôi đến dù xa xôi như Trung Mỹ, Châu Phi hay gần hơn như Đông Âu, châu Á; gặp ai tôi cũng tự giới thiệu mình đến từ Việt Nam với niềm tự hào không cần che giấu. Đêm nay chúng tôi thỉnh nguyện và Tổ quốc chúng tôi đã lắng nghe, chúng tôi gõ cửa và người mở cùng màu da. Niềm vui được lên chuyến bay thương mại và nhân đạo hy hữu này, hạnh phúc vì niềm tin đặt đúng chỗ, kỳ duyên có sự trợ giúp của gia đình bạn bè người quen và cả người mới quen, may mắn nhận sự ứng cứu từ những người lớn và những người rất lớn; cuối cùng đưa chúng tôi bay về nơi sinh ra. Thật tâm tôi chỉ biết nhủ lòng hai tiếng “Cảm ơn!”.

Và thật lòng muốn nói hai tiếng "Cảm ơn!" - Ảnh: NVCC

Lúc này, chỉ còn 15 phút nữa máy bay sẽ đáp xuống Nội Bài rạng sáng ngày 27/3, dưới chân chắc chắn đã là dải đất hình chữ S. Trong này, chúng tôi lần lượt vỗ tay và ngoài kia gió sớm mai lại đang thổi khúc tình yêu trên đất nước tôi.

Ngô Quang Minh