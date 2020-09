Jessica nói về “Shine”: Không muốn tiết lộ sự thật, chỉ muốn kể một câu chuyện thú vị

Với Shine (Tỏa sáng), Jessica Jung lần đầu thử sức ở một vai trò mới - nhà văn, bởi đây là cuốn tiểu thuyết đầu tay của cô. Cuộc đời của một ngôi sao K-Pop, đã từng là một thực tập sinh cho đến khi đạt được vinh quang, đã mang lại cho Jessica nguồn cảm hứng để tạo nên nội dung cho Shine (Tỏa sáng). Câu chuyện của Shine (Tỏa sáng) là câu chuyện của Rachel Kim, cô gái 17 tuổi người Mỹ gốc Hàn, đang kiên trì tập luyện và tìm kiếm cơ hội được debut trong một nhóm nhạc nữ.

Jessica Jung lần đầu tiên thử sức ở vai trò của một nhà văn. (Ảnh: Jessica Jung)

Nhân vật Rachel Kim có nhiều điểm tương đồng với Jessica: Là người Mỹ gốc Hàn, có biệt danh là “Công chúa”, ghét dưa chuột, có một cô em gái… Jessica xác nhận Rachel là hình ảnh phản chiếu của cô, bởi vì Shine (Tỏa sáng) được lấy cảm hứng từ chính cuộc đời Jessica.

“Nhưng tôi cố gắng hư cấu mọi thứ. Như là Rachel sinh ra ở New York, còn tôi thì sinh ra ở San Francisco. Tôi chưa bao giờ muốn viết một cuốn tự truyện hay một câu chuyện tiết lộ sự thật. Tôi chỉ muốn tạo ra một câu chuyện giải trí và thú vị.”

Jessica lồng ghép những kinh nghiệm cá nhân vào cuốn sách. Jessica trả lời phỏng vấn với TIME rằng cô đã hoạt động trong ngành giải trí hơn 10 năm, cô đã làm việc khi còn khá trẻ, có nhiều cơ hội bay khắp thế giới. “Cuộc đời tôi nhiều kịch tính, lắm cạnh tranh, và cả những chàng trai nữa”, Jessica nói rằng cô ít nhất có một câu chuyện để kể.

Jessica xác nhận Rachel Kim là phản chiếu của cô, còn nhân vật Leah là phản chiếu hình ảnh của cô em gái Krystal. (Ảnh: Coridel Entertainment)

Có rất nhiều “sự thật” được xác nhận trong Shine (Tỏa sáng), như cuộc sống của một thực tập sinh, những quy định nghiêm ngặt trong các công ty giải trí - mà ở đây là công ty hư cấu DB Entertainment. Ngoài chương trình luyện tập, các thực tập sinh phải tuân thủ chế độ ăn kiêng, không được hẹn hò, không sử dụng điện thoại trong phòng tập, không được sử dụng mạng xã hội. “Tất cả là để chúng tôi có thể tập trung hơn và vươn lên để đạt được vị trí ngày hôm nay,” Jessica nói.

Jessica cũng xác nhận nhân vật cô em gái Leah trong Shine (Tỏa sáng) là hình ảnh phản chiếu của em gái mình - Krystal. Thậm chí chính Krystal còn tự mình đặt tên cho nhân vật này. Jessica tiết lộ Krystal vẫn luôn là người ủng hộ tuyệt vời nhất của cô. “Tôi thực sự muốn miêu tả chính xác mối quan hệ của chị em chúng tôi trong cuốn sách này.” Nhà sản xuất của To all the boys I’ve loved before (Những chàng trai năm ấy) dự định sẽ tiến hành thực hiện chuyển thể Shine (Tỏa sáng) lên màn ảnh. Jessica nghĩ rằng sẽ rất tuyệt nếu Krystal có thể đảm nhận vai Rachel.

Phiên bản bìa của "Shine" (Tỏa sáng) phát hành tại Việt Nam. (Ảnh: Hoa Học Trò)

Đối với những nhân vật như Jason Lee - chàng trai đã làm trái tim Rachel Kim rung động trong Shine (Tỏa sáng), Jessica không xác nhận đó có thể là ai ngoài đời thật. “Jason dựa trên người thật, cũng có thể là không. Điều này tùy vào trí tưởng tượng của người đọc.” Jessica nói độc giả sẽ quyết định ranh giới giữa sự thật và hư cấu, như trò chơi săn trứng phục sinh (Easter egg).

Shine (Tỏa sáng) được dự kiến sẽ phát hành phần 2, với câu chuyện phát triển hơn. Jessica cho rằng Shine (Tỏa sáng) đã kết thúc đúng thời điểm, và phần tiếp theo sẽ là con đường đạt được thành công của Rachel Kim cũng như những câu chuyện khác khi Rachel đã trở thành một ngôi sao.

Phiên bản Việt vẫn sẽ giữ đúng hẹn gặp độc giả Việt vào 30/9. (Ảnh: Hoa Học Trò)

Một điểm đáng lưu ý là trong Shine (Tỏa sáng), Jessica sử dụng một số thuật ngữ tiếng Hàn để gọi tên các thành viên trong gia đình, bạn bè, các món ăn… cũng như một số câu đơn giản về chào hỏi, giao tiếp. Không chỉ muốn mang đến một thế giới K-Pop với nhiều góc nhìn hơn, Jessica còn muốn độc giả trên toàn thế giới có thể học thêm một ngôn ngữ mới. “Tôi nghĩ sẽ vui hơn nếu bạn đọc không hiểu những từ tiếng Hàn đó, họ sẽ tra cứu và qua đó học thêm một số từ tiếng Hàn.”

Shine (Tỏa sáng) dự định sẽ phát hành đồng thời tại 11 quốc gia với các phiên bản bìa và ngôn ngữ khác nhau. Nhưng phiên bản Hàn vừa phải hoãn ngày phát hành, phiên bản Thái phải sửa đổi bìa sát nút, như thế một số phiên bản sẽ không thể đúng hẹn. Riêng tại Việt Nam, Shine (Tỏa sáng) với ngôn ngữ Việt vẫn sẽ giữ nguyên lịch hẹn gặp độc giả Việt vào 30/9. Đối với các đơn hàng đặt mua trực tuyến online, thời gian nhận sách sẽ phụ thuộc vào đơn vị vận chuyển.

MAO LƯƠNG