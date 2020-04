Không cần Netflix, teen vẫn có thể “cày” Harry Potter trên tivi tại nhà!

Đây là series được đánh giá là thành công nhất của hãng Warner Bros cho đến thời điểm hiện tại, với doanh thu phim ảnh là 8,5 tỷ USD trong khoảng 25 tỷ USD doanh thu mà nhân vật Harry Potter mang lại.

Bộ phim được chuyển thể từ loạt tiểu thuyết cùng tên đình đám của nhà văn J.K.Rowling. Xuyên suốt loạt phim là tình mẫu tử thiêng liêng của mẹ dành cho Harry, tình bạn khăng khít giữa bộ ba Harry - Hermione - Ron, các màn đấu phép thuật đỉnh cao trong một không gian huyền vĩ, hứa hẹn sẽ mang đến cho các teen “hơi thở phép thuật” trong kì nghỉ dài hơi này!

Lịch chiếu trên kênh VTVcab cụ thể như sau:

11h - 10/4: Harry Potter và hòn đá phù thủy - Harry Potter and the sorcerer's stone.

13h45 - 10/4: Harry Potter và phòng chứa bí mật - Harry Potter and the chamber of secrets.

16h40 - 10/4: Harry Potter và tên tù nhân ngục Azkaban - Harry Potter and the prisoner of Azkaban.

11h - 11/4: Harry Potter và chiếc cốc lửa - Harry Potter and the goblet of fire.

13h55 - 11/4: Harry Potter và mệnh lệnh Phượng Hoàng - Harry Potter and the order of the phoenix.

16h25 - 11/4: Harry Potter và Hoàng Tử Lai - Harry Potter and the half-blood Prince.

11h - 12/4: Harry Potter và bảo bối tử thần - Phần 1 - Harry Potter and The Deathly Hallows Part 1.