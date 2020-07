Không chỉ có phim hay, Netflix cũng có cả những concert đỉnh cao cho những ai mê nhạc

Taylor Swift và Reputation Stadium Tour đi vào lịch sử âm nhạc

Reputation Stadium Tour được đánh giá là một trong những chuyến lưu diễn tuyệt vời nhất trong sự nghiệp của Taylor Swift nói riêng và cả nền âm nhạc năm 2018 nói chung. Chuyến lưu diễn bao gồm 53 buổi diễn, đi qua những thành phố nổi tiếng trên toàn thế giới, bắt đầu tại Glendale (California, Mỹ) và kết thúc tại Tokyo (Nhật Bản).

Đây được xem là một trong những chuyến lưu diễn đỉnh cao trong sự nghiệp của Taylor Swift nói riêng và âm nhạc thế giới năm 2018 nói chung. (Ảnh: Netflix)

Trên Netflix, các fan của Taylor Swift có thể thưởng thức buổi diễn nằm trong chuyến lưu diễn này, đêm diễn được diễn ra ở Arlington (Texas, Mỹ). Đêm diễn kéo dài hơn hai tiếng, mang đến rất nhiều ca khúc tuyệt vời của Taylor Swift như Gorgeous, Look what you made me do, King of my heart, Shake it off, Blank space, We are never ever getting back together…

Sân khấu được dàn dựng vô cùng ấn tượng như mô hình rắn khổng lồ, khiến khán giả không bao giờ cảm thấy nhàm chán mà hào hứng tận hưởng đến phút cuối cùng. (Ảnh: Netflix)

Truyền thông Mỹ đánh giá cao sự tiến bộ rất lớn của Taylor Swift khi thể hiện các ca khúc; ngoài kỹ năng live mượt mà, sân khấu còn được thiết kế đến gần hơn với fan và có rất nhiều thứ để thưởng thức ngoài âm nhạc. Những lần thay đổi trang phục, pháo hoa rực rỡ, mô hình rắn khổng lồ xuất hiện trên sân khấu… là những điều thú vị khác có trong đêm diễn.

Toàn bộ đêm diễn đều có phụ đề tiếng Việt trên Netflix, fan Taylor Swift có thể thoải mái theo dõi những lần trò chuyện xen kẽ của cô giữa các bài hát và tận hưởng hết mức ý đồ được dàn dựng khéo léo ở mỗi sân khấu.

Ngoài sân khấu ấn tượng, kỹ năng live của Taylor Swift cũng được đánh giá cao bởi truyền thông Mỹ, các tạp chí âm nhạc danh tiếng. (Ảnh: Netflix)

Ngũ Nguyệt Thiên và Life Tour xứng danh huyền thoại

Ngũ Nguyệt Thiên (Mayday) là nhóm nhạc nổi tiếng của Đài Loan, được thành lập vào năm 1997 và cho đến nay chưa bao giờ mất đi sức hút. Thành công và sức ảnh hưởng của Ngũ Nguyệt Thiên đỉnh cao đến mức nhóm được mệnh danh là “Vua concert”, “The Beatles của châu Á”... Có thể nói Ngũ Nguyệt Thiên là ban nhạc nổi tiếng và có ảnh hưởng nhất trong thập niên 2000 tại Đài Loan nói riêng và nhạc Hoa ngữ nói chung. Và Life Tour là một trong những chuyến lưu diễn hoành tráng nhất của nhóm.

"Life Tour" là một trong những chuyến lưu diễn đỉnh cao nhất của Ngũ Nguyệt Thiên - nhóm nhạc đình đám tại Đài Loan nói riêng và âm nhạc Hoa ngữ nói chung. (Ảnh: Netflix)

Chuyến lưu diễn bắt đầu từ 18/3/2017 và kết thúc vào 6/1/2019, bao gồm 122 đêm diễn. Vé của tất cả các đêm diễn vừa mở bán đã cháy vé, vì nhu cầu thưởng thức đêm nhạc quá cao Ngũ Nguyệt Thiên đã phải bổ sung thêm vài đêm diễn nữa.

Ngũ Nguyệt Thiên đã mang Life Tour vượt khỏi biên giới Đài Loan để đến Trung Quốc, Bắc Mỹ, Paris (Pháp), Luân Đôn (Anh), Melbourne và Sydney (Úc), Hồng Kông, Singapore…

Âm nhạc của Ngũ Nguyệt Thiên chinh phục khán giả nhiều độ tuổi, già trẻ trai gái bất kì ai cũng có thể tìm thấy mình trong từng bài ca của nhóm. (Ảnh: Netflix)

Những ai yêu mến Ngũ Nguyệt Thiên có thể thưởng thức những ca khúc tuyệt vời đã làm nên tên tuổi của nhóm: Ngày tuyệt vời nhất, Cạn ly, Thật tốt (Chỉ muốn mang cậu vào lời ca), Em không thực sự hạnh phúc, Nếu như chúng ta chưa từng gặp gỡ… Toàn bộ đêm diễn Life Tour đều có phụ đề tiếng Việt trên Netflix nên từng lời ca đẹp đẽ, sâu lắng của Ngũ Nguyệt Thiên đều được truyền tải trọn vẹn.

“Tôi và bạn cùng toát mồ hôi, đứng bên sân trường uống ly soda, hứa với nhau bất kể thế nào cũng cùng nhau đi đến tương lai. Bây giờ chính là cái thế giới tương lai đó, vậy mà vì sao bạn không bên tôi, và tôi cũng chẳng còn bên bạn?” (Trích lời bài hát Cạn ly).

Những lời ca của Ngũ Nguyệt Thiên chạm đến những cảm xúc sâu kín nhất của mỗi khán giả, bồi hồi rung động và mãi không quên. (Ảnh: Netflix)

Justin Timberlake “gừng càng già càng cay” với The Tennessee Kids

Dù không còn là chàng hoàng tử năm nào những ngày fan US&UK còn say đắm nhóm N’Sync, Justin Timberlake chưa bao giờ mất đi sức hút. Giờ đây “hoàng tử” đã trở thành “ông hoàng”. Với The Tennessee Kids, Justin Timberlake cho thấy vì sao mình chưa bao giờ hết thời và lý do anh lại có sức ảnh hưởng đến nền âm nhạc thế giới.

Sân khấu phụ lửng lơ và trong suốt, kết hợp cùng ánh sáng sân khấu bắt mắt là một trong những điểm nhấn của "The Tennessee Kids". (Ảnh: Netflix)

Kỹ năng hát live tuyệt vời, những bước nhảy uyển chuyển, mang đến những sân khấu ấn tượng với đàn piano và ghita cùng sự quyến rũ của một quý ông… The Tennessee Kids mang đến một đêm diễn ấn tượng với sân khấu phụ lửng lơ trên cao và trong suốt, dàn vũ công và nhạc công hoành tráng, ánh sáng sân khấu choáng ngợp…

Dàn vũ công và nhạc công hoành tráng cùng sự quyến rũ của Justin Timberlake, tất cả kết hợp ăn ý đã giúp cho các tiết mục trong đêm diễn thăng hoa. (Ảnh: Netflix)

Không một giây phút nào người xem cảm thấy nhàm chán khi thưởng thức đêm diễn The Tennessee Kids của Justin Timberlake.

Trong đêm diễn này, Justin Timberlake đã mang đến những ca khúc tuyệt vời như My love, Sexy back, Mirrors, Cry me a river, What goes around… comes around…

Hải Đường