K-Pop có thêm một nữ thần mặt mộc, xinh đẹp nhường này mà chưa nổi tiếng thì thật tiếc

Mới đây, Arin (Oh My Girl) bỗng dưng lọt Top Trending Youtube ở Hàn Quốc chỉ nhờ một khoảnh khắc trong show Point of Omniscient Interfere (MBC). Đó là cảnh quay Arin ngủ dậy buổi sáng, khoe gương mặt mộc hoàn toàn nhưng lại xinh xắn đến khó tin.

Làn da trắng mịn màng, đôi má phúng phính, các đường nét xinh xắn khiến Arin nhanh chóng gây chú ý. Cô nàng cũng được khán giả gọi là “nữ thần mặt mộc K-Pop” bên cạnh các đàn chị xinh đẹp như Yoona hay Suzy.

Netizen xứ Hàn xôn xao vì gương mặt mộc của Arin một phần vì cảnh này thực hiện lúc sáng sớm, khi Arin vẫn còn ngái ngủ. Đa phần mọi người đều rất kém sắc khi ngủ dậy, khuôn mặt cũng như quầng mắt sẽ sưng hơn bình thường nhưng Arin thì vẫn rất xinh.

Thực ra ngay từ khi debut năm 2015, cô gái 16 tuổi Arin đã được chú ý vì vẻ xinh đẹp, trong trẻo đáng yêu hết sức. Trái ngược với tiêu chuẩn mặt V-line của người Hàn, Arin sở hữu gương mặt tròn, đôi má bánh bao và đôi mắt cười khiến cô nàng nhìn rất trẻ con, khác biệt hẳn với các nữ idol khác.

Ngày đó, Arin không chỉ đốn tim khán giả mà đàn chị Hani (EXID) cũng cưỡng không nổi vẻ đáng yêu của Arin. Hani thú nhận rằng mình là một fan cứng thứ thiệt khi điện thoại có hẳn một album ảnh của Arin, từng công khai thừa nhận “Chị sẽ ủng hộ em như một fan thực sự” và còn rủ Arin đi ăn.

Giờ đây, Arin đã 21 tuổi và trưởng thành hơn nhiều so với thời debut. Arin đã giảm kha khá cân khiến vẻ mũm mĩm ngây thơ cũng mất dần đi, thay vào đó là một thiếu nữ dịu dàng, thanh lịch.

Tuy nhiên, Arin phiên bản giảm cân được khen là còn xinh đẹp thu hút hơn cả trước kia. Không ít netizen đã tiếc nuối cho Arin vì với nhan sắc rực rỡ như vậy, lẽ ra cô đã phải nổi tiếng hơn.

Miu Miu