Marvel Studios công bố danh tính hàng loạt sao hạng A sẽ tham gia MCU trong tương lai

Sau sự ra đi đầy tiếc nuối của 3 trụ cột MCU là Iron Man, Captain America và Black Widow trong trận đại chiến Avengers: Endgame, Marvel Studios đã nhanh chóng tìm được thêm hàng loạt siêu anh hùng mới hoàn toàn có đủ khả năng tiếp nhận trách nhiệm bảo vệ nhân loại. Và mới đây, danh tính của 3 trong số các siêu anh hùng mới đã được tiết lộ.

Tatiana Maslany đã chính thức được xác nhận sẽ trở thành Jennifer Walters - em họ của Bruce Banner/Hulk - hay còn được biết đến nhiều nhất với cái tên She-Hulk - một thành viên vô cùng quan trọng với đội Avengers trong nguyên tác truyện tranh.

Tatiana sinh năm 1985, là nữ chính của loạt phim truyền hình Orphan Black nổi tiếng. Cô từng thắng một giải Emmy và nhận một đề cử Quả Cầu Vàng vì vậy chắc chắn một điều khả năng diễn xuất của Tatiana trong loạt phim She-Hulk sắp tới sẽ được đảm bảo.

Diễn viên Tatiana Maslany. Nguồn: Best of Comic Books

Trong nguyên tác, nữ luật sư nhút nhát Jennifer Walters từng bị tấn công bằng súng trong một chương trình bảo vệ nhân chứng. Do bị mất máu nhiều và không thể tìm ra được nhóm máu phù hợp, tiến sĩ Bruce Banner đã phải ứng cứu cô bằng thứ máu có chứa chất phóng xạ của anh và biến cô thành She-Hulk. Tuy nhiên, giống với Hulk trong phần phim Endgame, She-Hulk tuy mang sức mạnh của Người Khổng Lồ Xanh nhưng cô vẫn giữ được ý thức của Jennifer Walters.

Thật khó đoán được gương mặt xinh đẹp này biến thành Hulk sẽ như thế nào. Nguồn: Lost Bird

6 tập phim She-Hulk sẽ được chính tay Marvel Studios sản xuất và trình chiếu trên Disney+. Ngoài Tatiana Maslany, Mark Ruffalo sẽ trở lại với vai diễn người anh họ Bruce Banner. Và theo nhiều lời đồn thổi, “hiệp sĩ mù” Daredevil (đã được đưa vào MCU bằng 3 mùa phim trên Netflix) có thể sẽ xuất hiện trong phim.

Clint Barton/Hawkeye - 1 trong 6 Avenger nguyên bản - cuối cùng cũng có một màn trình diễn riêng. Và trợ giúp cho anh trong cuộc phiêu lưu tiếp theo chính là người học trò Kate Bishop. Và đã được xác nhận gần đây, nữ ca sĩ/ diễn viên Hailee Steinfeld sẽ chính thức trở thành Bishop - Hawkeye đời thứ 2.

Với những ai yêu âm nhạc, cái tên Hailee Steinfeld hẳn không hề xa lạ với các bản hit Starving hay Love Myself. Nhưng thực chất, cô cũng là một diễn viên thực lực khi giờ đây dù chỉ mới 24 tuổi nhưng đã nắm trong tay 1 đề cử Oscar, Quả cầu Vàng và BAFTA.

Hailee Steinfeld sẽ trở thành Hawkeye đời tiếp theo. Nguồn: The Direct

Hawkeye bao gồm 6 tập và sẽ được chiếu trên hệ thống Disney+.

Sắp tới đây, cái tên Iman Vellani sẽ sớm nổi tiếng khắp thế giới với vai diễn Kamala Khan - nữ anh hùng trẻ tuổi gốc Trung Đông đầu tiên của MCU - Ms Marvel.

Có vẻ như đây sẽ là vai diễn đầu tay của nữ diễn viên Canada 18 tuổi này, vì hiện tại chưa hề có nhiều thông tin về cô. Nhưng rõ ràng, đây sẽ là bàn đạp vô cùng vững chắc cho sự nghiệp diễn xuất của cô trong tương lai.

Iman Vellani sẽ mở màn sự nghiệp diễn xuất bằng một vai diễn lớn. Nguồn: Something Haute

Giới thiệu sơ qua, Kamala Khan là một Inhuman tuổi teen sống ở New Jersey, có cha mẹ là người nhập cư từ đất nước Pakistan. Tuy nhiên, việc sống ở Mỹ với nguồn gốc Hồi Giáo của mình luôn khiến cô bị bạn bè tẩy chay, vậy nên để làm vui mình, Kamala thường vùi mặt vào trò chơi điện tử và “stan” siêu anh hùng Captain Marvel. Vào một ngày nọ, cô vô tình tiếp xúc với làn sương Terrigen để rồi sở hữu cơ thể có thể co dãn tùy ý và trở thành Ms Marvel.

Ngoài ra, có tin đồn Ms Marvel sẽ tham gia phần phim Captain Marvel 2. - Nguồn: The Direct

Cho những ai chưa biết: Tộc người Inhumans (người Trái Đất lai với người ngoài hành tinh Kree) và làn sương Terrigen đã được giới thiệu rõ nét trong 2 series truyền hình của MCU là Agents of S.H.I.E.L.D. và Inhumans. Vậy nên có lẽ bạn nên bắt đầu “cày” 2 series này đi thôi!

Giống với She-Hulk và Hawkeye, Ms Marvel sẽ được định dạng nhiều tập và trình chiếu trên Disney+.

Nick Fury - cựu chỉ huy tối cao của tổ chức S.H.I.E.L.D. - cũng sẽ sở hữu một series nhiều tập riêng trên Disney+, theo như nhiều nguồn tin thông báo.

Xuất hiện ngay từ bộ phim Iron Man đầu tiên, Nick Fury đã tham gia vào nhiều sự kiện quan trọng của MCU. Sau cái chết giả trong phần phim Captain America: The Winter Soldier, ông đã nhường lại chiếc ghế giám đốc S.H.I.E.L.D. cho đặc vụ Coulson để thành lập tổ chức S.W.O.R.D. (đã được giới thiệu trong Spider-Man: Far from Home). Vậy nên, nếu Fury liên quan đến tổ chức S.W.O.R.D. thì đây sẽ là móc nối cho các sự kiện sắp tới trong WandaVision và Loki. Và tất nhiên, tài tử gạo cội Samuel L. Jackson sẽ tiếp tục trở lại với vai diễn để đời này.

"Sếp lớn" của Marvel cũng sở hữu hẳn 1 series riêng nhé! - Nguồn: ELLE Man

Và cuối cùng, có lẽ phấn khích hơn cả: Tài tử đoạt giải Oscar Jamie Foxx sẽ tham gia MCU và trở lại với vai phản diện Electro trong bộ phim thứ 3 của Spider-Man sắp tới do Tom Holland thủ vai chính!

Tài tử Jamie Foxx. Nguồn: Variety

Trong quá khứ, Jamie Foxx đã từng vào vai phản diện Electro trong bom tấn The Amazing Spider-Man 2. Tuy nhiên, cũng giống như gã phóng viên xấu tính J. Jonah Jameson (J. K. Simmons đóng), cả 2 sẽ cùng trở lại trong vũ trụ siêu anh hùng này cùng một vai diễn trước đây. Theo như chính Jamie tiết lộ, anh sẽ không còn “xanh lè” như Electro cũ nữa. Thật nóng lòng không biết Electro của MCU sẽ khác biệt thế nào với phần phim TASM2.

Có chạy qua vũ trụ khác cũng không thoát được Electro rồi Nhện nhọ ơi! Nguồn: The Direct

