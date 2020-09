MV “Ice Cream” của BLACKPINK vừa nhận về một kỷ lục không Blinks nào mong muốn

Quảng cáo

Vậy là Ice Cream đã phát hành được tròn một tháng và khi nhìn lại những gì mà ca khúc mới nhất của BLACKPINK đã lập được, ngoài những con số ấn tượng về lượt xem, số cúp chiến thắng của các chương trình âm nhạc thì còn một kỷ lục khác mà không ai muốn thấy.

Ice Cream vừa cán mốc 1 triệu lượt dislike (không thích) trên Youtube sau một tháng lên sóng, trở thành MV K-Pop đạt con số này trong thời gian ngắn nhất.

Ice Cream nhận 1 triệu lượt dislike chỉ sau một tháng ra mắt

Trước đó, BLACKPINK đã hai lần phải nhận kỷ lục với nút “không thích” này. Lần lượt từ DDU-DU DDU-DU đến Kill This Love đều trở thành MV của nhóm nhạc nữ K-Pop bị nhiều dislike nhất sau khoảng một tháng phát hành. Nhưng khi đó, cả hai ca khúc đều “chỉ” nhận về hơn 500 nghìn lượt like còn hiện giờ, Kill This Love cũng phải ngậm ngùi nhìn con số “không thích” đã lên đến 1 triệu.

"Kill This Love" cũng chung số phận về lượng dislike

Có một thời gian, TWICE bị xem là nhóm nhạc K-Pop có nhiều MV bị “không thích nhất”. Bởi có lúc, Top 5 ca khúc nhận nhiều dislike nhất đều là sản phẩm của TWICE. Giờ thì ngoài TWICE còn có BTS, BLACKPINK, thậm chí tân binh ITZY cũng có tên trong danh sách không ai muốn góp mặt này.

TWICE thậm chí từng sở hữu hẳn 5 MV bị nhiều dislike nhất K-Pop

Ngay một nhóm nhạc đình đám như BTS cũng rơi vào cảnh lượng like càng nhiều thì dislike càng lắm. Chẳng hạn như MV Boy with Luv cùng lúc sở hữu hai kỷ lục: Ca khúc sở hữu nhiều like nhất của BTS (18,4 triệu lượt) và cũng nhận về nhiều lượt dislike nhất (1 triệu dislike).

Boy With Luv bên cạnh lượt like kỷ lục cũng thu về tới 1 triệu dislike

Tất nhiên netizen đều hiểu rằng lượng dislike cao không có nghĩa là chất lượng ca khúc dở hoặc bị nhiều người không thích, càng khó có thể xem là bài hát đó thất bại. Việc một MV K-Pop nào đó phải nhận hàng trăm nghìn, thậm chí cả triệu lượt “không thích” đôi khi chỉ là chiêu trò của anti-fan mà thôi. Vì thế, lượng dislike cao thấp chỉ là một con số tương đối còn netizen vẫn nhìn vào số lượt xem cũng như số lượng like để đo đếm độ thành công của một MV.

Trí Anh