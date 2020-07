Năm “số nhọ” của Hollywood: Hàng loạt bom tấn lại “ra chuồng gà” vì bị dời lịch chiếu!

Quảng cáo

Lại một lần nữa, những người yêu điện ảnh phải than trời vì hàng loạt phim "bom tấn" hấp dẫn đáng lẽ đã sớm được công chiếu nay lại bị “xếp xó” chỉ vì dịch COVID-19 vẫn chưa được kiểm soát một cách triệt để. Vừa qua, hàng loạt trang tin đã đăng tải lịch chiếu mới của nhiều phim điện ảnh đáng-lẽ-sắp-được-trình-chiếu cùng những thông tin nghe muốn “rớt nước mắt”.

“Số nhọ” nhất trong số các phim trễ hẹn đợt này chính là Mulan phiên bản người đóng của Walt Disney Pictures, đã chính thức bị dời lịch chiếu “vô thời hạn”. Sau năm lần bảy lượt lỡ hẹn với khán giả, với lần lùi này, ngôi vị “bộ phim bị lùi lịch chiếu nhiều nhất” của The New Mutants đã được truyền lại cho nàng Hoa Mộc Lan của Lưu Diệc Phi. Đúng như dự đoán từ bài báo trước, Mulan lại tiếp tục gặp vận xui chưa thể nào hóa giải!

Nghe mà "rớt nước mắt"...

Không thể tránh khỏi số phận, siêu bom tấn hành động viễn tưởng Tenet của đạo diễn đình đám Christopher Nolan cũng phải “nắm tay” Mulan cùng bước vào hàng ngũ “dời vô thời hạn” vì lợi nhuận. Được cho rằng sẽ là bộ phim “cứu” cả ngành điện ảnh vào mùa Hè này, nhưng rồi cũng vì chữ “tiền”, hãng phim Warner Bros. đã quyết định sẽ công chiếu Tenet vào một ngày khác vì muốn doanh thu đạt được mức tối đa. Âu cũng không thể trách được hãng phim này, vì các tác phẩm của Christopher Nolan luôn có chất lượng vượt trội về cả tính nghệ thuật lẫn thương mại. Nếu liều mình công chiếu, sẽ thật bất công cho vị đạo diễn bộ 3 The Dark Knight nếu phim bị lỗ, cũng như gây nguy hiểm tới sức khỏe các fan hâm mộ của ông.

"Tenet" hoang mang cùng Mulan... - Nguồn: Film School Rejects

Chưa rõ tình hình của các phim thuộc MCU khác, nhưng phần phim Spider-Man thứ 3 của Tom Holland cũng chính thức bị lùi về ngày 17/12/2021 thay vì ngày 5/11 đã được đề cập trước đây. Phim hiện tại vẫn đang trong quá trình ghi hình. Tuy nhiên, nhìn vào mặt tích cực thì ít nhất Người Nhện cũng đã “về một nhà” với MCU rồi, các fan Marvel nhỉ?

Biệt danh "Nhện Nhọ" không phải tự dưng mà có. Nguồn: Thakoni

Phần thứ 2 của siêu bom tấn viễn tưởng Avatar cũng bị sẽ bị lùi về tận 1 NĂM chứ không chỉ là một tháng như Spider-Man 3. Bên cạnh Mulan và The New Mutants, đây cũng là một trong những bộ phim “dây thun” nhất trong lịch sử điện ảnh khi dời “n lần” trong tận 8 năm! Vì thế, Avatar 3, 4 và 5 cũng sẽ bị dời lịch chiếu tương tự. Avatar 2 sẽ được ra rạp vào ngày 16/12/2022.

Các fan Avatar lúc này chắc đang "giận xanh người". - Nguồn: Slash Film

Tuy nhiên hãy lau nước mắt đi các fan điện ảnh ơi! Vì những phim sau sẽ vẫn được công chiếu đúng thời hạn!

The New Mutants - phần phim kinh dị của đội siêu anh hùng X-Men vẫn sẽ ra rạp vào ngày 28/8 tới sau tình trạng “ngâm giấm” trong tận 3 năm vừa rồi, với sự tham gia của kiều nữ Anya Taylor-Joy, ngôi sao Stranger Things Charlie Heaton và ngôi sao Game of Thrones Maisie Williams.

Đội X-Men tuổi teen mới. Nguồn: Comics2Film

The Kingsman - phần tiền truyện của hội điệp viên Anh Quốc King’s Man sẽ trở lại màn ảnh vào ngày 18/9 với sự tham gia của “chúa tể Voldemort” Ralph Fiennes vào vai chính, sánh vai cùng “Bond Girl” Gemma Arterton.

Hội điệp viên "The King's Man" sắp trở lại rồi. Nguồn: Boss Hunting

Nữ anh hùng Wonder Woman của vũ trụ DC sẽ sớm gặp lại khán giả vào ngày 2/10 với tác phẩm Wonder Woman 1984, mỹ nhân Gal Gadot vẫn sẽ vào vai nữ anh hùng của xứ Amazon bên cạnh tài tử Chris Pine trong vai người tình của cô.

Bên cạnh “Chị Phụ Nữ Kì Diệu vào năm 1984”, “chị đại” Marvel Black Widow có thể sẽ là phần phim “cứu cánh” ngành điện ảnh thế giới vào năm nay. Góa Phụ Đen sẽ trở lại oanh tạc trên màn ảnh vào ngày 5/11 và là phần phim duy nhất thuộc MCU ra mắt trong năm nay. Mỹ nhân Scarlett Johansson vẫn sẽ trở lại với vai diễn biểu tượng này cùng hai người đẹp khác là Florence Pugh và Rachel Weisz, cùng ngôi sao Stranger Things David Harbour.

2 nữ anh hùng được hy vọng sẽ "cứu" cả ngành phim ảnh năm 2020.

Ngoài ra, hãng hoạt hình Pixar của Disney cũng không chịu kém cạnh với Soul rất được chú ý. Soul sẽ được công chiếu vào ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11.

"Soul" chính là con át chủ bài của Disney trong năm nay. Nguồn: Collider

Với tình hình dịch bệnh vừa chuyển sang tình thế phức tạp mới, các bạn đừng quên bảo vệ bản thân bằng cách đeo khẩu trang khi ra ngoài và rửa tay thường xuyên nhé! Muốn nhanh xem phim thì phải hết dịch trước đã!

Mark Nguyễn