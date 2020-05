Never Have I Ever: Phim tuổi mới lớn đạt 98% "tươi ngon", không-thể-không-xem!

Never Have I Ever (NHIE) xoay quanh Devi - cô bạn người Mỹ gốc Ấn sinh sống tại Nam California có tính cách nóng nảy, đôi khi ích kỷ, có phần mù quáng nhưng cũng vô cùng hài hước, thông minh và nhân hậu.

Diễn viên Maitreyi Ramakrishnan trong vai Devi

Được ngưỡng mộ vì chuyện-mà-ai-cũng-nghĩ-mình-đã-làm, Devi quyết định không đính chính về mối quan hệ của mình với Paxton. Để rồi khi mọi chuyện vỡ lở, cô đã đánh mất người bạn luôn quan tâm và đối xử tử tế với cô.

Một trong những phân cảnh "nóng" nhất series

Trong lúc Devi còn đang đắm chìm trong mớ ảo tưởng của mình, hai người bạn thân nhất của cô cũng đang gặp những vấn đề riêng. Fabiola không biết làm thế nào để công khai giới tính của mình đến người thân. Eleanor không rõ phải làm gì để đối diện với người mẹ vừa trở về của mình.

"Bộ ba" Devi - Fabiola - Eleanor

Thế nhưng trong thế giới quan của Devi, chỉ có cô mới là người có vấn đề nghiêm trọng nhất. Chính sự ích kỷ này đã đẩy những người bạn thân nhất ra xa Devi. Những tưởng Devi đã học được gì đó, nhưng cô lại một lần nữa bỏ rơi những người bạn từ thuở bé đúng lúc họ cần cô nhất để đến với anh chàng mà cô chỉ vừa quen. Lần này họ quyết định “nghỉ chơi” Devi thật, buộc cô phải nghiêm túc nhìn lại bản thân mình.

Bạn đã xem "Never Have I Ever" chưa?

NHIE nhận được đánh giá tích cực từ giới phê bình với số điểm cao ngất ngưỡng 98% trên Rotten Tomatoes. Công bằng mà nói, NHIE vẫn đi theo những công thức thường thấy của thể loại coming-of-age. Tuy nhiên, văn hóa Ấn Độ là yếu tố quan trọng nhất giúp NHIE trở nên khác biệt so với quá nhiều những phim coming-of-age khác của Netflix.

SWANG