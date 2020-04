“Nghỉ dưỡng” tại nhà đừng quên xem những bộ phim truyền hình Việt “hot” nhất mùa dịch này!

"Nhà trọ Balanha" - chuyển thể từ "Welcome to Waikiki" của JTBC Hàn Quốc

Nhà trọ Balanha là một bộ phim "tấu hài cực mạnh" của đạo diễn Nguyễn Khải Anh do VFC sản xuất và được mua bản quyền từ bộ phim Hàn Quốc Welcome to Waikiki của đài JTBC.

Nội dung phim xoay quanh Ba chàng trai Lâm, Bách, Nhân quyết định khởi nghiệp bằng hình thức kinh doanh homestay, tuy nhiên mọi việc dường như không thuận lợi. Mọi khó khăn tiếp tục dồn dập rơi xuống, cùng lúc họ phải phải cưu mang thêm những người mới bước vào "Nhà trọ Balanha". Những biến cố liên tục diễn ra khiến Lâm, Bách, Nhân, Hân, Nhi và Nhiên không thể có cuộc sống bình yên tại nhà trọ. Tuy vậy, chưa bao giờ họ hết niềm tin vào tương lai. Bên cạnh đó, những mối tình tưởng như không thể nào có thật lại xảy ra khiến cả những người trong cuộc cũng không khỏi hoảng hốt và hoang mang. Một hành trình không ngừng xung đột, không ngừng gây chuyện và không ngừng yêu thương. Dàn diễn viên trong phim có lẽ là điều đáng chú ý nhất trong drama giải trí, hài hước này. Với sự góp mặt của "Mr. Cần Trô" Xuân Nghị, "thầy Ngạn Mắt Biếc" Trần Nghĩa, diễn viên trẻ Quỳnh "Kool", hot dad Kiên Hoàng, hay một số gương mặt mới gây ấn tượng như Bích Ngọc, Trần Vân, Công Dương... làm nên thương hiệu của "Nhà trọ Balanha". "Nhà trọ Balanha" đã lên sóng VTV3 vào 21h30 các tối thứ 4, 5, 6 hàng tuần, từ 19/03/2020. "Tình yêu và tham vọng" - Sự quy tụ của dàn diễn viên hạng A Tình yêu và tham vọng xoay quanh câu chuyện tranh đấu giữa Minh (Nhan Phúc Vinh), Tổng giám đốc tập đoàn Hoàng Thổ và Phong (Mạnh Trường), Tổng giám đốc địa ốc Bách Hợp. Trong bối cảnh thị trường bất động sản cạnh tranh khốc liệt, Minh và Phong, đứng ở 2 đầu chiến tuyến, đã dùng mọi biện pháp, thậm chí cả thủ đoạn để vượt qua đối thủ. Chiến thắng bước đầu thuộc về Minh khi anh đã lôi kéo được hai nhân sự nòng cốt của Bách Hợp là Linh (Diễm My) và Phương (Huyền Lizzie) về Hoàng Thổ. Tuy nhiên, Minh phải đối mặt với lục đục nội bộ bởi Tuệ Lâm (Lã Thanh Huyền), Phó tổng giám đốc Hoàng Thổ lại chẳng hề ưa Linh. Đây cũng trở thành điểm yếu để Phong lợi dụng lật đổ Hoàng Thổ. Thương trường khốc liệt, tình trường dữ dội, những cuộc đối đầu đầy kịch tính, từ tình yêu thành thù hận, từ đối tác thành kẻ thù... Bên cạnh đó, phần đời sống công sở cũng góp phần tạo nên những mảng màu mới, thú vị và hiện đại cho bộ phim. "Tình yêu và tham vọng" lên sóng VTV3 lúc 21h30 thứ 2,3 hàng tuần từ 23/3/2020. "Về nhà đi con" trở lại với phiên bản đặc biệt mùa dịch "Những ngày không quên" Bộ phim Những ngày không quên đang thu hút sự quan tâm của dư luận khi đây là lần đầu tiên có một bộ phim dài tập lên sóng truyền hình kết hợp các nhân vật có sẵn ở các bộ phim khác. Cụ thể, Những ngày không quên là sự pha trộn của 2 tác phẩm được yêu mến: Về nhà đi con và Cô gái nhà người ta. Phim kể về gia đình ông Sơn, trong một lần về làng Yên giỗ tổ thì bị cách ly do có người đi qua làng nhiễm COVID-19. Vì là sự pha trộn của 2 bộ phim nên rất nhiều khán giả tò mò về số lượng diễn viên sẽ góp mặt trong Những ngày không quên. Theo thông tin chính thức từ phía đơn vị sản xuất, bộ phim sẽ có sự góp mặt của các nghệ sĩ: NSND Hoàng Dũng, NSND Trung Anh, Thu Quỳnh, Bảo Thanh, Bảo Hân, Tuấn Tú, Quốc Trường, NSND Bùi Bài Bình, NSƯT Tiến Quang, Phương Oanh, Đình Tú, Việt Bắc, Hương Giang… Ngoài ra cũng sẽ có một số gương mặt khách mời như Hồng Đăng, Hồng Diễm, Thanh Hương… Phim "Những ngày không quên" dài 50 tập, mỗi tập dự kiến 25 phút, sẽ phát sóng từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần lúc 21h trên VTV1 bắt đầu từ ngày 6/4. Các diễn viên được triệu tập gấp để quay trong những ngày dịch COVID-19 diễn biến khó lường nên mọi người đều mang khẩu trang chống dịch.

LINH LÊ