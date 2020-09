Những hình ảnh đầu tiên của nàng “Lọ Lem” Camila Cabello: Lạ mắt nhưng đáng để hóng

Đầu năm 2019, dự án Cinderella do hãng Sony Pictures đầu tư, biên kịch kiêm đạo diễn Kay Cannon cầm trịch đã gây xôn xao bởi người đảm nhận vai nàng Lọ Lem không phải ai xa lạ mà chính là Camila Cabello - chủ nhân hit Havana đình đám.

Không những đảm nhận vai nữ chính, Camila Cabello còn tham gia sản xuất âm nhạc cho Cinderella phiên bản mới. Được biết, ý tưởng của Lọ Lem phiên bản mới này đến từ James Corden - người dẫn chương trình nổi tiếng của một số chương trình như The Late Late Show with James Corden.

Với "Cinderella" phiên bản mới, Camila Cabello sẽ lần đầu tiên tham gia diễn xuất trong một bộ phim. Không những thế cô còn tham gia sản xuất nhạc phim.

Phiên bản Cinderella này gây tò mò rất lớn bởi khán giả sẽ chẳng biết được James Corden cùng Camila Cabello sẽ tạo nên một câu chuyện mới về Lọ Lem như thế nào. Đặc biệt là khi Disney đã có Cinderella phiên bản hoạt hình năm 1950 đã trở thành kinh điển.

Nhà Chuột cũng có phiên bản live-action năm 2015 với Lily James đảm nhận vai Lọ Lem được đánh giá là thành công, thu được 543 triệu USD toàn cầu.

Tạo hình của Camila Cabello trong vai nàng Lọ Lem phiên bản mới.

Trông cô khác hẳn với Lọ Lem của Lily James trong phiên bản "Cinderella" năm 2015, nhưng vẫn rất xinh xắn và có sự tươi mới riêng.

Chưa rõ cốt truyện sẽ được khai thác như thế nào, nhưng phần âm nhạc của phiên bản Lọ Lem này ắt hẳn sẽ rất thú vị. Bởi Camila Cabello là một nữ nghệ sĩ có bản hit Havana từng giành vị trí số 1 trên BXH iTunes của 110 quốc gia và vùng lãnh thổ. Khi cô góp giọng vào ca khúc Senorita cùng Shawn Mendes, ca khúc này cũng tạo cơn sốt toàn thế giới. Riêng về đạo diễn Kay Cannon - cô từng là biên kịch cho loạt phim ca nhạc đình đám Pitch Perfect. Không những thế, dàn diễn viên phụ của bộ phim cũng rất đáng gờm.

Từ trái qua phải: "Lọ Lem" Camila Cabello, biên kịch kiêm đạo diễn Kay Cannon, "Mẹ kế" Idina Menzel.

Idina Menzel sẽ đảm nhận vai Evelyn - người mẹ kế độc ác của nàng Cinderella. Cô là một nữ diễn viên từng đoạt giải Tony và Grammy, là trụ cột của sân khấu Broadway. Và ca khúc Let It Go do cô trình bày trong Frozen đã quá đình đám.

Giọng ca "Let It Go" hứa hẹn sẽ thổi bay các ca khúc nhạc phim "Cinderella" phiên bản mới với chất giọng khủng của mình.

Chân dung chàng hoàng tử của phiên bản Lọ Lem mới sẽ do Nicholas Galitzine đảm nhận. Anh là nam diễn viên người Anh đã từng xuất hiện trong loạt phim Chambers của Netflix. “Điệp viên 007” Pierce Brosnan cũng sẽ tham gia với vai vua cha của hoàng tử.

Chân dung chàng hoàng tử mới của Lọ Lem phiên bản mới.

Và đây là vua cha của chàng - một trong những James Bond nổi tiếng nhất màn ảnh.

Tiên đỡ đầu của phiên bản Lọ Lem này sẽ rất thú vị, bởi nó do Billy Porter - một nam diễn viên đảm nhận. Anh là một diễn viên da màu tài năng và thẳng thắn, không ngại công khai giới tính “tím” của mình. Tài năng của Billy Porter đã được chứng minh với các giải thưởng cao quý. Anh đã giành giải Emmy cho Nam diễn viên chính xuất sắc nhất với tác phẩm Pose. Anh cũng vinh dự nhận một giải Tony và Grammy cho vai diễn trong Kinky Boots của Broadway.

Tiên đỡ đầu sẽ do Billy Porter đảm nhận. Đây là một trong những yếu tố đột phá đáng trông đợi nhất của "Cinderella" phiên bản mới.

Những người bạn chuột nhắt dễ thương của nàng Lọ Lem trong bản live-action của Disney hơi mờ nhạt và không biết nói chuyện, nhưng ở phiên bản mới này hẳn sẽ sinh động hơn. Bởi lần này, chúng sẽ được lồng tiếng, và người đảm nhận giọng cho một trong số chúng là James Corden.

James Corden là người đóng góp ý tưởng cho "Cinderella" phiên bản mới, và anh cũng tham gia lồng tiếng cho một trong số những người bạn chuột nhắt của nàng Lọ Lem.

Bộ phim đã phải tạm hoãn việc ghi hình do lo ngại về COVID-19 vào tháng 3 vừa rồi. Mới đây, những hình ảnh đầu tiên của Camila Cabello trong tạo hình của Lọ Lem đã được hé lộ với khán giả. Phiên bản mới nhất của Cinderella này dự kiến sẽ công chiếu vào 5/2/2021.

ROSE JUBILEE