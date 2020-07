Những lý do khiến V-ARMY không thể bỏ qua siêu sự kiện “BTS FANFEST 2020”

Quảng cáo

Năm ngoái, BTS FANFEST 2019 tại TP.HCM có rất nhiều hoạt động thú vị như: Triển lãm ảnh BTS, các mini game trúng quà xịn, bốc thăm trúng thưởng, BTS Dance Cover, Random Dance,… Các fan cũng có thể thỏa thích mua sắm các sản phẩm liên quan đến BTS tại những gian hàng bán goods nữa. Tuy nhiên, phần đặc biệt nhất chính là công chiếu DVD BTS World Tour Love Yourself in New York trên màn hình siêu to khổng lồ với diện tích hơn 100m2 cùng hiệu ứng âm thanh ánh sáng hoành tráng.

Concert "BTS World Tour Love Yourself In New York" được trình chiếu tại "BTS FANFEST 2019" với hiệu ứng âm thanh ánh sáng hoành tráng trên màn hình siêu to khổng lồ có diện tích hơn 100m2.

Năm nay, V-ARMY tham dự BTS FANFEST 2020 tại Hà Nội cũng sẽ được trải qua những hoạt động thú vị không kém. Tất nhiên phần trình chiếu DVD Concert của BTS vẫn sẽ là điểm nhấn của chương trình. Đặc biệt, để tạo cảm giác cho các bạn ARMY như được tham gia concert thật sự thì ngoài việc thuê trọn công viên Yên Sở với tổng sức chứa hơn 10.000 người, BTS FANFEST 2020 còn chơi lớn khi trang bị một hệ thống cực xịn từ âm thanh, ánh sáng cho tới hiệu ứng lửa, pháo hoa, hứa hẹn một ngày hội rực lửa dành riêng cho V-ARMY.





Sân khấu chính thức của BTS FANFEST 2020 có tổng chiều dài lên đến 35m và chiều cao lên đến 16m, được dàn dựng với hơn 20 tấn Layer Truss (dàn giáo chuyên sử dụng cho sân khấu) - một trong những hệ thống được các buổi biểu diễn đẳng cấp quốc tế lựa chọn.

Hỗ trợ cho sân khấu BTS FANFEST 2020 là hệ thống màn hình Led hiện đại, hệ thống ánh sáng siêu xịn xò với hơn 250 thiết bị ánh sáng chuyên nghiệp, hệ thống âm thanh hạng A đến từ Pháp.

Với tổng số lên đến 40 loa, "BTS FANFEST 2020" có thể đáp ứng chất lượng cho 10.000 khách tham dự.





Hệ thống 8 máy lửa cao 10m (từ Hàn Quốc) sẽ được sử dụng tại "BTS FANFEST 2020". Đây cũng là hệ thống máy lửa cao mà chính BTS đã sử dụng trong concert của mình tại Hàn Quốc.

Tiếp theo, hệ thống Timecode pháo hoa hiện đại sẽ được đưa vào sử dụng để có thể tạo ra những màn pháo hoa theo nhạc hoành tráng, khớp với những gì đang diễn ra trên màn hình Led với hơn 300 ống pháo hoa các loại.

AMI