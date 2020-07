Những mỹ nam hứa hẹn trở thành thế hệ nam thần mới của phim truyền hình Hoa ngữ

Đinh Vũ Hề (1995)

Bộ phim Trần Thiên Thiên trong lời đồn gây sốt bởi nội dung hài hước và ngọt ngào, theo đó Đinh Vũ Hề (thủ vai nam chính Hàn Thước) cũng nhận được sự quan tâm và yêu thích của khán giả. Mặc dù diễn xuất của Đinh Vũ Hề chưa quá xuất sắc nhưng phản ứng hóa học với bạn diễn Triệu Lộ Tư đỉnh cao đã tạo ra sức hút lớn.

Vai diễn nam chính Hàn Thước trong "Trần Thiên Thiên trong lời đồn" đã giúp tên tuổi Đinh Vũ Hề bùng nổ. (Ảnh: Sina)

Đinh Vũ Hề tốt nghiệp Học viện Hý kịch Thượng Hải. Trước khi nổi tiếng với Trần Thiên Thiên trong lời đồn, anh chàng đã tham gia một số phim như Tân tiếu ngạo giang hồ, Tám phút ấm áp, Thanh bình nhạc, Uẩn sắc quá nồng…

Nhờ độ nóng của Trần Thiên Thiên trong lời đồn, fan hâm mộ của Đinh Vũ Hề tăng mạnh. Anh chàng cũng xuất hiện nhiều trên các tạp chí và chương trình truyền hình như Sáng tạo doanh 2020.

Đinh Vũ Hề tốt nghiệp Học viện Hý kịch Thượng Hải. (Ảnh: Twitter)

Về dự án phim trong tương lai, có thông tin hành lang rằng Đinh Vũ Hề sẽ hợp tác với Ngu Thư Hân trong Tô ký. Nhà sản xuất cũng úp mở về một phần 2 của Trần Thiên Thiên trong lời đồn, khán giả hy vọng nếu đây là sự thật Đinh Vũ Hề và Triệu Lộ Tư sẽ tái hợp.

Khán giả hy vọng Đinh Vũ Hề sẽ tái hợp Triệu Lộ Tư nếu "Trần Thiên Thiên trong lời đồn" khởi quay phần 2. (Ảnh: Twitter)

Hoàng Tuấn Tiệp (1998)

Khi mới công bố Hoàng Tuấn Tiệp đảm nhận vai Trương Khởi Linh - hay còn gọi là Tiểu Ca - trong Đạo mộ bút ký Trùng khởi, chẳng mấy ai quan tâm. Nếu có thì cũng là ái ngại Hoàng Tuấn Tiệp sẽ khó thành công với vai diễn này, đặc biệt là khi phiên bản Trương Khởi Linh của Dương Dương trong Đạo mộ bút ký (2015) đã quá ấn tượng. Nhưng khi Đạo mộ bút ký Trùng khởi công chiếu, khán giả đã bị mê hoặc bởi “Tiểu Ca hay cười” của Hoàng Tuấn Tiệp. Anh chàng hút hồn bởi gương mặt tuấn tú sắc nét, hình thể rắn chắc.

Trương Khởi Linh của Hoàng Tuấn Tiệp được khán giả yêu mến gọi là "Tiểu Ca trẻ nhất" và "Tiểu Ca hay cười" khi "Đạo mộ bút ký Trùng khởi" lên sóng. (Ảnh: iQIYI)

Hoàng Tuấn Tiệp sinh ở Trùng Khánh, hiện đang theo học tại Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Anh chàng thi cùng năm 2018 với Ngô Lỗi và Tống Tổ Nhi. Năm đó, Ngô Lỗi đỗ đầu, Tống Tổ Nhi thứ ba, Hoàng Tuấn Tiệp chính là á khoa.

Khi còn học ở trường Nghệ thuật Thành phố Miên Dương, Hoàng Tuấn Tiệp đã gây chú ý bởi vẻ ngoài mỹ nam.

Hoàng Tuấn Tiệp đỗ á khoa Bắc Ảnh năm 2018, là bạn học cùng khóa với Ngô Lỗi và Tống Tổ Nhi. (Ảnh: Twitter)

Trước đó, Hoàng Tuấn Tiệp đã tham gia một số phim như Thanh xuân 24 giây, Dành dành nở hoa, Lớp trưởng đại nhân… Năm 2020 này anh chàng có hai vai diễn đáng chú ý đều đã lên sóng là Bạch Chân của Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư và Trương Khởi Linh của Đạo mộ bút ký Trùng khởi.

Bộ phim Hoa nở trăng vừa tròn Hoàng Tuấn Tiệp đóng nam chính cũng vừa mới đóng máy gần đây. Đây là bộ phim remake lại từ phim truyền hình kinh điển đình đám một thời Lên nhầm kiệu hoa, được chồng như ý.

Hoàng Tuấn Tiệp sẽ đảm nhận vai nam chính trong "Hoa nở trăng vừa tròn", là bản phim remake từ "Lên nhầm kiệu hoa, được chồng như ý". (Ảnh: Twitter)

Tân Vân Lai (1995)

Tân Vân Lai sinh ra tại Giang Tô. Ngay từ bộ phim điện ảnh đầu tay Bi thương ngược dòng thành sông, Tân Vân lai đã gây ấn tượng với khán giả trong vai nam thứ Cố Sâm Tây. Thậm chí, khán giả còn yêu thích Cố Sâm Tây hơn cả nam chính Tề Minh.

Tân Vân Lai trong bộ phim phát sóng gần đây nhất "Người yêu không nói dối", trong phim này anh chàng đóng cùng Lương Khiết. (Ảnh: Sina)

Sau Bi thương ngược dòng thành sông, Tân Vân Lai tham gia nhiều bộ phim khác như Tớ đợi cậu ở tương lai, Mộng hồi, Người yêu không nói dối… Các vai diễn của anh ít nhiều đều gây ấn tượng tốt với khán giả, dù là nam chính hay nam thứ. Sự ăn ý của Tân Vân Lai với bạn diễn như Lý Lan Địch, Tôn An Khả, Lương Khiết… cũng được đánh giá cao.

Các vai diễn của Tân Vân Lai ít nhiều đều gây ấn tượng với khán giả, dù là nam chính hay nam thứ. (Ảnh: Twitter)

Tân Vân Lai gây ấn tượng với khán giả bởi ngoại hình nam tính và lối diễn xuất chắc chắn, nhiều khán giả tin rằng nếu giữ vững phong độ anh chàng sẽ tỏa sáng hơn nữa trong tương lai.

Không chỉ có ngoại hình nam tính, diễn xuất của Tân Vân Lai cũng được đánh giá cao, hứa hẹn sẽ tiến xa hơn trong tương lai. (Ảnh: Twitter)

Vương An Vũ (1998)

Vương An Vũ gia nhập giới giải trí vào năm 2018, đến nay đã tham gia được kha khá phim như Thiếu nữ lấp lánh, Mộng hồi… Mặc dù Mộng hồi được đánh giá là một bộ phim không thành công, nhưng Vương An Vũ lại được đánh giá là điểm sáng của phim. Vai diễn Thập tam A ca Dận Tường do Vương An Vũ thủ vai vừa điển trai, vừa rạng rỡ phóng khoáng, vừa ấm áp chân tình… đã đốn tim rất nhiều khán giả.

Vai diễn Thập tam A ca Dận Tường trong "Mộng hồi" đã mang tên tuổi Vương An Vũ phổ biến rộng khắp đến khán giả. (Ảnh: Sina)

Ngoại hình của Vương An Vũ mang đến những khí chất khác nhau. Khi để tóc dài, Vương An Vũ trông ưu tư, lãng tử; nhưng khi anh cắt húi cua trông lại vô cùng khỏe khoắn, cá tính. Anh chàng còn có tài lẻ là hát rất hay. Trong Minh nhật chi tử, Vương An Vũ hát lại City of Stars đã Dương Mịch ấn tượng.

Không chỉ điển trai, diễn giỏi, Vương An Vũ còn hát rất hay và là một học bá đích thực với thành tích học tập ấn tượng. (Ảnh: Twitter)

Không chỉ có ngoại hình, Vương An Vũ còn có thành tích học tập đáng nể. Vương An Vũ học tại trường trung học trọng điểm của tỉnh Chiết Giang; khi tốt nghiệp trung học đạt 614 điểm (điểm cao nhất 750); thi đậu cả ba chuyên ngành diễn xuất, phát thanh, đạo diễn trong cuộc thi nghệ thuật Chiết Giang; trúng tuyển đại học Truyền thông Trung Quốc chuyên ngành dẫn chương trình phát thanh.

Bộ phim mới nhất của Vương An Vũ đang lên sóng là "Hai mươi bất hoặc" có sự tham gia của Quan Hiểu Đồng, Ngưu Tuấn Phong... (Ảnh: Twitter)

Hiện tại, bộ phim Hai mươi bất hoặc có sự tham gia của Vương An Vũ, Quan Hiểu Đồng, Ngưu Tuấn Phong… đang được trình chiếu và nhận được phản hồi khá tốt.

