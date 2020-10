Phải xem “18 Again”: Bên cạnh nội dung hay, lại còn nhiều mỹ nam!

18 Again hiện đang là một trong những phim truyền hình Hàn Quốc nhận được nhiều quan tâm của khán giả bởi nội dung lôi cuốn và tình cảm. Được remake từ phim Mỹ 17 Again (Zac Efron đóng chính), nhưng 18 Again đã khéo léo “chế biến” để trở nên phù hợp hơn với văn hóa châu Á. Bởi thế bộ phim vừa giữ được tinh thần của bản gốc, vừa tạo nên nhiều mới mẻ mà vẫn hợp lý.

Bên cạnh nội dung hấp dẫn, 18 Again còn ghi điểm lớn bởi dàn diễn viên tài năng từ lớn đến trẻ. Và đây là bốn mỹ nam trẻ tuổi đang thu hút nhiều sự quan tâm của khán giả!

"18 Again" được làm lại từ tựa phim Mỹ "17 Again" do Zac Efron đóng chính. (Ảnh: JTBC)

Lee Do Hyun (11/4/1995)

Lee Do Hyun đảm nhận vai "bố trẻ" Hong Dae Young. (Nguồn gif: Tumblr)

Trong 18 Again, Lee Do Hyun thủ vai “bố trẻ” Hong Dae Young. Khi còn trẻ, Hong Dae Young là một hotboy học đường đích thực vừa đẹp trai vừa giỏi thể thao, nhưng anh chàng buộc phải trở thành bố khi chỉ mới 18 tuổi và có một cuộc sống trưởng thành thất bại. Khi tình cờ được trở lại tuổi 18 một lần nữa, Hong Dae Young quyết tâm theo đuổi lại giấc mơ cầu thủ bóng rổ mà mình đã từng bỏ lỡ. Lúc này, anh chàng mang một thân phận mới là Go Woo Young.

Lee Do Hyun đã chinh phục mọi trái tim với gương mặt mỹ nam và diễn xuất mượt mà. (Ảnh: JTBC)

Trước khi đến với 18 Again, Lee Do Hyun đã chiếm được nhiều tình cảm của khán giả khi tham gia Hotel Del Luna. Anh chàng chính là con đom đóm nhỏ, lặng lẽ ở bên cạnh “nàng Nguyệt” Jang Man Wol cả ngàn năm bất kể bao biến động. Trước đó, Lee Do Hyun cũng có tham gia một số vai phụ trong Prison Playbook, Still 17…

"18 Again" là vai diễn chính đầu tay của Lee Do Hyun. (Ảnh: NYLON Magazine)

Với gương mặt đẹp trai rất riêng và khả năng diễn xuất mượt mà, biểu cảm, Lee Do Hyun hứa hẹn sẽ còn bùng nổ hơn nữa trên màn ảnh trong tương lai.

Anh chàng hứa hẹn sẽ còn bùng nổ màn ảnh trong tương lai. (Ảnh: Esquire Magazine)

Choi Bomin (24/8/2000)

Choi Bomin đảm nhận vai cậu nam sinh trầm tĩnh Seo Ji Hoo. (Nguồn gif: Tumblr)

Trong 18 Again, Choi Bomin đảm nhận vai Seo Ji Hoo, là một bạn học của “bố trẻ” Hong Dae Young khi trẻ lại. Seo Ji Hoo có một tình cảm đặc biệt dành cho Hong Shi Ah - cô con gái của Hong Dae Young. Dù xuất hiện không nhiều, nhưng vẻ ngoài mỹ nam cùng tính cách trầm tĩnh đáng tin cậy, Seo Ji Hoo hiển nhiên nhận được nhiều tình cảm yêu mến của khán giả.

Choi Bomin là thành viên của nhóm nhạc Golden Child. (Ảnh: hear it)

Choi Bomin là thành viên của nhóm nhạc Golden Child, trực thuộc Woollim Entertainment. Anh chàng đóng phim chưa nhiều, chỉ mới là các vai phụ. Ngoài 18 Again, Choi Bomin cũng từng tham gia một phim khác là Melting Me Softly (Ji Chang Wook nam chính).

Dù chưa xuất hiện nhiều trong "18 Again", nhưng vẻ ngoài mỹ nam của Choi Bomin đã kịp làm liêu xiêu không ít trái tim. (Ảnh: Twitter)

Hwang In Yeop (19/1/1991)

Cậu nam sinh ngỗ ngược với đôi mắt sắc sảo được thể hiện bởi Hwang In Yeop. (Nguồn gif: Tumblr)

Đảm nhận vai “phản diện”, là chàng nam sinh ngỗ ngược Goo Ja Sung trong 18 Again, Hwang In Yeop không khiến khán giả ghét bỏ mà ngược lại vẫn dành nhiều tình cảm. Không hẳn bởi vì Hwang In Yeop có gương mặt góc cạnh cuốn hút, mà còn bởi vì nhân vật anh đảm nhận có những góc tối nội tâm dễ đồng cảm.

Trông "học sinh" thế này thôi nhưng Hwang In Yeop đã 29 tuổi rồi! (Ảnh: Twitter)

Đảm nhận vai nam sinh ngon lành nhưng nhiều khán giả đã bất ngờ khi biết Hwang In Yeop năm nay đã 29 tuổi. Số phim anh tham gia khá ít ỏi, ngoài 18 Again chỉ mới có The Tale of Nokdu là đã lên sóng. Sắp tới, Hwang In Yeop có True Beauty sắp lên sóng. Trong phim này, anh sẽ đảm nhận vai nam thứ bên cạnh nam chính Cha Eun Woo.

Một trong những dự án đáng trông đợi khác của Hwang In Yeop là "True Beauty". (Ảnh: Keyeast)

Ryeoun (26/8/1998)

Trong 18 Again, Ryeoun đảm nhận vai Hong Shi Woo - cậu con trai của Hong Dae Young. Khác với người chị sinh đôi cá tính, hoạt bát của mình, Hong Shi Woo lại khá trầm lặng, dễ trở thành đối tượng bị bắt nạt. Hong Shi Woo cũng thích chơi bóng rổ như bố mình lúc trẻ, nhưng cậu lại giấu nhẹm đi sở thích ấy.

Ryeoun đảm nhận vai cậu con trai của Hong Dae Young, hiền lành và có phần chịu đựng, nên dễ trở thành đối tượng bị bắt nạt. (Ảnh: Twitter)

Ryeoun đã tham gia kha khá phim. Trong đó có thể kể đến một số tác phẩm như Temperature of Love (Seo Hyun Jin nữ chính), Doctor Prisoner (Nam Goong Min nam chính)…

Hải Đường