Playlist US&UK khiến bạn muốn lập tức lên “tàu siêu tốc” trở về với tuổi thơ

Đều là những ca khúc được phát hành vào những năm 2000 - 2010s, thời kì được đánh giá là vàng son của nhạc Pop cũng như “đòn bẩy” cho làn sóng Hip-Hop và R&B, playlist này không chỉ giúp bạn có nhanh một vé quay ngược về tuổi thơ sôi động năm nào, mà còn sạc lại chút ấm áp - dễ chịu trong thời điểm bạn đang tìm kiếm những nguồn năng lượng lạc quan.

Over It - Katharine McPhee

Single nổi bật nằm trong album phòng thu đầu tay được cựu Á quân American Idol phát hành vào năm 2007 từng làm mưa làm gió các BXH MTV Asia. Over It sở hữu giai điệu đậm chất Pop, ca từ kể về cảm giác của cô gái vượt qua nỗi ám ảnh mang tên người yêu cũ với tiết tấu bắt tai chắc chắn sẽ khiến cảm xúc của bạn được an ủi.

Ngoài hoạt động nghệ thuật, Katharine McPhee cũng khiến người hâm mộ ghen tị vì cuộc sống tình yêu hạnh phúc. (Ảnh: Tổng hợp)

Nếu những ngày “giãn cách xã hội” vẫn chưa đủ làm bạn nguôi ngoai mối tình đã qua hay tâm trạng vẫn tiếp tục làm bạn “trượt dài” không hồi kết trong crush-zone, thông điệp của Katharine McPhee mang đến trong Over It chính là “vitamin” chữa lành trái tim trong tình trạng đang cần “bảo dưỡng” và yêu thương.

Hơn nữa, với từ “over it” liên tục được nhấn mạnh cũng hứa hẹn sẽ là nguồn sạc dự phòng cấp nhanh năng lượng cho bạn trong những ngày mệt mỏi rã rời, chán nản và thiếu động lực. Hãy mạnh mẽ và tự tin nói với những năng lượng không tốt ấy rằng: I’m over it (Không có gì làm lại tui được đâu nha!).

Say OK - Vanessa Hudgens

Nếu bạn từng yêu thích và từng trải qua những thời khắc tiếc nuối cho mối tinh đẹp như cổ tích của cặp đôi Zac Efron và Vanessa Hudgens trong series huyền thoại nhà Disney - High School Musical, Say Ok chính là ca khúc ôn lại ký ức vô cùng thích hợp.

Hiện tại, Vanessa Hudgens vẫn có những hoạt động nghệ thuật nhưng vẫn không tạo ra nhiều sự chú ý. (Ảnh: Tổng hợp)

Say OK nằm trong album đầu tay của Vanessa Hudgens - V, ca khúc nhanh chóng nhận được sự ủng hộ nhiệt tình dành màn “đá sân” bất ngờ này của nữ diễn viên. Bản nhạc thuộc thể loại Pop thuần túy, ca từ chẳng khác cuốn nhật kí tuổi teen gối đầu giường dành cho hội con gái đang rất cần “guru” tình yêu chỉ dẫn trong những ngày trái tim lạc lối với một lời tỏ tình bất ngờ từ một ai đó.

Thêm vào đó, Say OK đích thị là ca khúc dành cho fan “cứng” của những bản nhạc gắn liền với thời niên thiếu. Xuyên suốt MV Say OK, chắc chắn không ít lần bạn phải “vỗ đùi đen đét” và thốt lên: “Thời tụi mình nè” hay “hồi xưa tui cũng hay vậy nè” khi lướt qua những thước hình chở đầy ắp thanh xuân.

Long Way 2 Go - Cassie

Bạn thuộc hội “fancy”. Bạn luôn muốn thử thách tình yêu một chút để tìm được “real love”. Bạn cũng đang bận rộn với “hội quẹt trái - quẹt phải” trong thời đại con người đang dịch chuyển việc giao tiếp nhiều hơn trên mạng xã hội. Đúng rồi! Long Way 2 Go chính là ca khúc cũ nhưng vô cùng hợp thời đại mà bạn không nên bỏ qua.

"Long Way 2 Go" là một trong những ca khúc từng làm mưa làm gió tại Top đầu của BXH MTV.

Khác hẳn với 2 ca khúc trên, Long Way 2 Go mang màu sắc R&B và nằm trong album mang tên Cassie được phát hành năm 2006. Ca khúc nhanh chóng nhận được những phản hồi tích cực từ giới phê bình ngay khi được ra mắt. Trong khi tờ báo Daily Mirror gọi Long Way 2 Go là “một bản nhạc pha trộn sự dễ thương và thông minh”, Doriah Lynskey từ Blender nói rằng Long Way 2 Go cũng “ngầu phết”.

Damaged - Danity Kane

Danity Kane chắc chắn không hề xa lạ với những fan “đu đưa” cùng US&UK từ những ngày đầu, năm cô gái: Dawn Richard, Aubery O’Day, Shannon Bex (hoạt động đến 2019), Aundrea Fimbres (hoạt động đến 2014) và D.Woods (hoạt động đến 2008) được gọi là “ngũ long công chúa” của producer đình đám P.Diddy cũng là một trong những girl-group giàu tiềm năng nhất nước Mỹ vào những năm 2010s sau khi ra đời từ chương trình Making The Band 3.

Danity Kane từng được đánh giá là một trong những nhóm nhạc ăn khách nhất nước Mỹ. (Ảnh: Tổng hợp)

Ngay khi ra mắt với đội hình chính thức, Danity Kane được đánh giá cao về tài năng, giọng ca và độ ăn khách. Do đó, nhiều kì vọng rằng nhóm sẽ tạo nên nhiều sức hút và tạo nên vô số những thành tích nổi bật. Thế nhưng, sau đó, nhóm không nhận được sự đầu tư đúng mức, lọt thỏm giữa xu thế thay đổi của thị trường và sự xuất hiện mạnh mẽ của những nhóm nhạc nữ như: Fifth Harmony, Little Mix hay The Pussycat Dolls cũng khiến danh tiếng Danity Kane lung lay.

Damaged là một trong những ca khúc tốt nhất trong quá trình hoạt động của Danity Kane bên cạnh Show Stopper và Ride For You. Bản lead-single với giai điệu vô cùng “gây nghiện” đã nhanh chóng tạo nên cơn bão càn quét các BXH. Bài hát tiết tấu giàu năng lượng giúp mang đến những giờ “quẩy” tại gia để bạn lấy lại tinh thần tiếp tục work/study from home mà không phải lo “rớt mood”.

Takin’ Back My Love - Enrique Iglesias ft. Ciara

Một trong những bản duets từng khiến hội 8x, 9x “điên đảo” suốt một thời gian dài, sự kết hợp của ông hoàng những giai điệu quyến rũ Enrique Iglesias và cô nàng cá tính Ciara đã tạo nên phản ứng hoá học đáng nhớ đối với những fan US&UK lâu năm.

Takin’ Back My Love được trình diễn lần đầu tiên tại Pro Bowl Half-time Show 2009, sau đó Ciara đã không thể tham gia cùng quảng bá do bận rộn việc thu âm. Nhưng giai điệu cuốn hút, ca từ dữ dội với nỗi đau trong tình yêu và sự bùng nổ trong giọng hát của cả hai trở thành những điểm sáng không thể nào quên dành cho Takin’ Back My Love.

Không sở hữu giai điệu vui tươi, sôi động như những “anh em” phía trên, nhưng Takin’ Back My Love chắc chắn không hề kém cạnh về độ bắt tai, kích hoạt tinh thần để bạn giữ được tỉnh táo trước khi mở Zoom. Hoặc bạn đang muốn thoát khỏi tình trạng “friendzone” không tương lai, ca khúc chính là “câu thần chú” thích hợp để bạn “I’m taking back my love” (thôi cho tui lấy lại tình yêu của tui nha). Hoặc đơn giản, bạn đang tìm bản nhạc để đưa vào playlist tập gym, còn gì thích hợp để nâng cao sĩ khí của bạn như Takin’ Back My Love nhỉ - hãy tạm biệt những “bé mỡ”, lấy lại dáng chuẩn như lấy lại tình yêu quý giá của bạn đi nào.

