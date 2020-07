Rolling Stone vinh danh BTS trong "Top 5 bài hát hay nhất mọi thời đại của nhóm nhạc nam"

Quảng cáo

Tạp chí âm nhạc nổi tiếng Rolling Stone mới đây đã công bố Top 75 ca khúc hay nhất mọi thời đại của các boyband. BTS có 4 ca khúc nằm trong bảng xếp hạng này, đặc biệt có một ca khúc lọt Top 5, nhưng đáng chú ý là ca khúc này hoàn toàn không phải các hit đình đám của BTS như DNA, Idol hay Fake Love.

Ca khúc của BTS nằm ở vị trí thứ 5 trong Top 75 ca khúc hay nhất mọi thời đại của các boyband chính là ca khúc Moon. Moon nằm trong album Map Of The Soul: 7 của BTS được phát hành hồi đầu năm nay, và Moon là ca khúc solo của thành viên anh cả "đẹp trai toàn cầu" Kim Seokjin.

Rolling Stone gọi Moon là "lá thư tình mà Seokjin dành cho cộng đồng ARMY, một bản tình ca vô cùng tuyệt vời của nhóm gửi tới người hâm mộ". Ngoài Moon, BTS còn có Spring Day ở vị trí thứ 19, ca khúc solo Euphoria của em út Jung Kook chiếm vị trí 34 và Fake Love ở vị trí 56.

Còn nhớ cách đây hơn 1 tháng, chính ca khúc này cũng là lý do khiến 1 bạn ARMY yêu cầu NASA (Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Hoa Kỳ) trao quyền sở hữu Mặt trăng cho Jin, và NASA đã trả lời cực kỳ bất ngờ: "Mặt Trăng vốn đã thuộc về tất cả mọi người, kể cả Seokjin". Sự việc đã tạo nên một "chấn động" không nhỏ trong cộng đồng ARMY, vì NASA thậm chí còn viết đúng tên thật của Jin là Seokjin.

Top 10 ca khúc hay nhất mọi thời đại của các boyband do Rolling Stone lựa chọn:

1. The Jackson 5 - I Want You Back

2. N Sync - Bye Bye Bye

3. New Edition - Candy Girl

4. Backstreet Boys - I Want It That Way

5. BTS - Moon

6. One Direction - What Makes You Beautiful

7. Aventura - Obsesión

8. New Kids on the Block - You Got It (The Right Stuff)

9. Hanson - MMMBop

10. LFO - Summer Girls”

