Sân chơi bùng nổ cảm xúc giành giải thưởng chục triệu và gặp “cao thủ” làng sáng tạo

Quảng cáo

Trong phim hoạt hình ăn khách Inside Out (tựa Việt: Những mảnh ghép cảm xúc), mọi cảm xúc đều có ý nghĩa của nó, kể cả nỗi buồn. Chính nhân vật Sadness đã hóa giải khó khăn và gỡ rối cho cả hội cảm xúc.

Mọi cảm xúc đều có ý nghĩa của nó, kể cả nỗi buồn.



Giờ đây, tự do thể hiện cảm xúc của chính mình là cách để giành nhiều giải thưởng hấp dẫn và được học hỏi giao lưu cùng các "cao thủ" làng sáng tạo - những chuyên gia được yêu thích trong lĩnh vực sáng tạo nghệ thuật! Cuộc thi Show It NOW 2020 chính thức được "trình làng" chào đón các "tân binh khủng long" tham gia.

Sân chơi để bạn thoải mái thể hiện cảm xúc cũng như tự do sáng tạo.

Đối tượng tham gia là các bạn trẻ 15 - 25 tuổi trên toàn quốc và có thể thể hiện bài dự thi bằng một trong cách hình thức: Vẽ, nhiếp ảnh, thiết kế hoặc tạo video clip.

Đặc biệt, các tác phẩm dự thi xuất sắc sẽ được trưng bày tại sự kiện và "chủ nhân" các tác phẩm gặp gỡ, trò chuyện với các chuyên gia gồm: Đạo diễn phim "Nắng 3" Võ Thanh Hòa, họa sĩ minh họa nổi tiếng trong giới trẻ Tamypu, cựu Giám đốc Nghệ thuật Nguyễn Sơn Tùng, Giám đốc Sáng tạo "Loài Plastic" Phạm Minh Hoàng.

Cơ hội giao lưu học hỏi cùng các "cao thủ" trong làng sáng tạo.

Hơn 17 giải thưởng gồm học bổng trị giá từ 16 lên đến 41 triệu đồng chờ đón các "chủ nhân" xuất sắc. Hạn chót dự thi đến hết ngày 5/8/2020. Bạn có thể tham khảo thêm tại đây.

Wann