Siêu phẩm đam mỹ “Cổ Tích Ngàn Sao“: Cốt truyện cuốn hút còn “nội dung” xỉu ngang xỉu dọc!

Cổ Tích Ngàn Sao (1000 Stars/ A Tale of Thousand Stars) hiện đang là bộ phim boylove (đam mỹ) gây sốt nhất hiện nay. Là "bom tấn đam mỹ" của Thái nhưng phải dời lịch chiếu do ảnh hưởng của dịch bệnh, khán giả chờ đợi được xem phim tưởng như chờ ăn mầm đá.

Cuối cùng, không bỏ công, với nội dung hấp dẫn và dàn diễn viên mỹ nam cực "mlem", Cổ Tích Ngàn Sao đã làm hài lòng những khán giả chờ đợi mình. Bộ phim không chỉ đang gây sốt ở Thái Lan mà còn phủ sóng cả ở những thị trường quốc tế khác.

"Cổ Tích Ngàn Sao" không chỉ chinh phục Thái Lan mà còn cả các nước lân cận.

Cổ Tích Ngàn Sao được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Bacteria. Nhân vật trung tâm của câu chuyện là Tian (Mix), một cậu ấm đích thực khi sinh ra trong một gia đình giàu có và có bố làm to. Chẳng may cậu mắc bệnh tim bẩm sinh, tình trạng đột ngột chuyển biến xấu, chỉ có thể trông chờ được ghép tim. Trong đêm định mệnh đó, có một cô gái trẻ tên Torfun chẳng may gặp tai nạn ô-tô qua đời, tim của cô đã được ghép cho Tian.

Torfun chẳng may gặp tai nạn qua đời, tim của cô đã được ghép cho Tian.

Tian theo cuốn nhật ký của Torfun, tìm đến ngôi làng chốn núi rừng hoang vắng và số phận xếp đặt cậu gặp gỡ Phupha - người mà Torfun muốn được cùng đếm sao.

Trước khi được ghép tim, Tian sống không có mục đích, cậu tận hưởng các cuộc vui nhưng nội tâm trống rỗng vì cậu nghĩ rằng sớm muộn gì mình cũng chết. Khi được trao cho cơ hội thứ hai để sống, Tian đã thay đổi suy nghĩ, cậu muốn được làm điều có ích cho người khác.

Khi lần tìm được danh tính người đã hiến tim cho mình, đọc nhật ký của Torfun, biết được cô là giáo viên tình nguyện cho một ngôi làng nghèo ở vùng biên giới phía Bắc Thái Lan, Tian quyết định sẽ tiếp nối cô đến đó trở thành thầy giáo tình nguyện mới. Tại đây, Tian đã gặp được Phupha (Earth Pirapat), anh là crush của Torfun, là người cô muốn cùng đếm một ngàn vì sao.

Tian tìm thấy một con người mới của mình khi dạy học cho những đứa trẻ ở đây.

Và có lẽ Tian cũng đã tìm thấy tình yêu, tìm thấy người mình muốn được ở bên.

Trong ngôi làng nghèo khổ vùng cao, thiếu thốn vật chất, Tian phải học cách thích nghi khi không có điện, có sóng điện thoại... Những con người ở ngôi làng này, từ trẻ em cho đến người lớn, đều có cách sống và quan điểm khác với những người ở thành phố mà Tian từng quen biết. Tian không chỉ dạy học mà chính cậu cũng phải học để trở thành một người phù hợp với chốn non cao này.

Tình tiết phim có lúc diễn ra bình dị như khung cảnh nơi non cao, dễ thương dễ mến như những người dân chất phác nơi đây. Nhưng cũng có lúc phim tạo ra những xung đột căng thẳng, nguy hiểm khiến khán giả giật thót, đặc biệt là khi những kẻ xấu trục lợi đặt chân đến ngôi làng.

Khung cảnh xanh mướt thường được thấy trên phim. "Cổ Tích Ngàn Sao" mang đến một hình ảnh Thái Lan hùng vĩ, êm đềm và bình dị.

Là phim đam mỹ, dĩ nhiên tuyến tình cảm giữa hai nhân vật chính là một trong những điểm thu hút và được quan tâm nhất. Chemistry giữa Tian và Phupha qua mỗi tập phim càng tự nhiên và tăng thêm "liều lượng", khiến khán giả tim ngả nghiêng xỉu ngang xỉu dọc.

Khởi đầu bằng những cãi vã nho nhỏ, những trò chơi khăm nghịch ngợm, Phupha và Tian dần dần hiểu đối phương hơn và chuyển sang... quan tâm chăm sóc nhau. Phupha bảo vệ Tian khỏi đám muỗi rừng, khỏi đói bụng, khỏi đám người xấu. Còn Tian dần dần làm nụ cười hé nở lại trên môi Phupha bằng sự tinh ranh và nhiệt huyết của mình. Từng ánh mắt, nụ cười, đến cái chạm tay khẽ hay cái tựa đầu lên vai... của cả hai đều đong đầy mật ngọt.

Từng ánh mắt...

Từng cái chạm khẽ...

Từng nụ cười... đều đong đầy mật ngọt.

Hai diễn viên chính của phim không chỉ vào vai rất ngọt mà ngoại hình cũng rất sáng sủa, mỗi người mỗi vẻ. Earth có ngoại hình nam tính rắn rỏi, vững chãi rất hợp vai đội trưởng kiểm lâm Phuphat. Ở anh toát lên sự khó tính, nghiêm khắc, nhưng đồng thời cũng mang đến cảm giác đầy an toàn. Vào vai thầy giáo trẻ Tian là Mix, một gương mặt mới toanh trong làng diễn xuất. Dù không có nhiều kinh nghiệm, nhưng ngay lần đầu được giao vai chính, Mix đã thành công mang đến một Tian cậu ấm, có chút trẻ con, nhưng trong sáng và nhiệt huyết.

EarthMix chắc chắn đang là cặp đôi hot nhất hiện tại!

Cổ Tích Ngàn Sao không chỉ có mật ngọt của tình yêu mà còn là một bộ phim có chiều sâu, mang đến những thông điệp ý nghĩa qua mỗi sự kiện xảy ra ở ngôi làng giữa chốn đại ngàn. Đó là niềm vui sống, là định nghĩa về hạnh phúc của mỗi người, là nỗ lực mỗi ngày để sống trọn vẹn từng giây phút có mặt trên thế gian này.

Phim hiện đang được phát sóng vào mỗi thứ Sáu hằng tuần, có Eng sub trên YouTube.

HẢI ĐƯỜNG ​