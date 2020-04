Thật là nhanh, mới đó mà “Avengers: Endgame” đã tròn 1 tuổi rồi!

Rạp chiếu phim đông nghịt người xếp hàng, những người cầm trên tay tấm vé đầu tiên cũng không giấu được niềm vui. Ngay thời điểm vé được mở bán, doanh thu phòng vé đã ghi nhận không ít kỷ lục mới.



Chắc hẳn chỉ có phim của Marvel mới tạo được thói quen hò reo và cổ vũ của người hâm mộ. Xuyên suốt buổi chiếu phim chưa bao giờ thiếu vắng tiếng vỗ tay mỗi khi các siêu anh hùng bắt đầu chiến đấu. Avengers: Endgame khiến chúng ta đi từ cảm xúc này đến cảm xúc khác, chưa kịp tan cơn phấn khích từ những trận đánh mãn nhãn thì đã vội hụt hẫng đau lòng vì cái kết bi tráng dành cho "Người Sắt" Tony Stark. Sẽ không có một bộ phim nào khiến chúng ta phải kiên nhẫn ngồi yên suốt 3 tiếng đồng hồ và vỗ tay không ngừng khi tên của từng siêu anh hùng xuất hiện ở đoạn credit cuối.

Điều mà hãng phim Marvel thành công chính là họ đã xây dựng nên một hành trình, một vũ trụ mà tất cả khán giả đều dõi theo và yêu mến. Không chỉ thỏa mãn ở phần hình ảnh, khán giả yêu thích MCU bởi lẽ họ quan sát được quá trình phát triển của một nhân vật, sự biến đổi trong tâm lý qua từng giai đoạn của mỗi người.

Tất cả các nhân vật của MCU đều trải qua một sự thay đổi: Tony Stark từ gã tỷ phú thiên tài ngạo mạn nhưng cô đơn và con đường trở thành một người hùng chân chính, Steve Rogers từ người đàn ông thấp bé nhẹ cân nhưng ôm ấp trong mình những lý tưởng lớn lao, đến đội trưởng Mỹ mang theo nhiều gánh nặng trách nhiệm và tiếc nuối đi từ quá khứ đến hiện tại. Khán giả đã dành tình yêu của mình cho các siêu anh hùng này và vì vậy, Endgame trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết khi những người mà họ yêu mến đã đi đến điểm cuối của hành trình và phải chào tạm biệt.

Chúng ta nhớ Avengers và Marvel. Dù rằng không có bất kỳ một chứng nhận cụ thể nhưng suốt một thập kỉ qua, phim điện ảnh của Marvel đã chính thức trở thành thời điểm khởi động mùa hè dễ nhớ nhất. Đáng lý ra tại thời điểm này, chúng ta phải đang hào hứng chờ đợi bộ phim Black Widow, thảo luận không ngừng về những mắt xích liên quan đến Natasha Romanoff trong các tập phim trước và xem lại Endgame để khóc một lần nữa vì sự ra đi của cô ấy.

Nhưng vì thời cuộc, chúng ta chọn ở nhà, rạp chiếu phim đóng cửa và các hãng phim dời đứa con tinh thần của mình sang một thời gian khác phù hợp hơn. Mọi người lục tìm trong kho dữ liệu để chia sẻ lại tấm ảnh kỷ niệm của mình với Avengers và nhớ lại những cảm xúc mà Endgame mang đến.

Không ai biết tình hình dịch bệnh sẽ biến đổi như thế nào, trong khi đó hãng phim Marvel thực hiện một quyết định thông mình là dời toàn bộ lịch chiếu của các phim trong phase 4 của MCU sang năm 2021 và 2022. Hiện tại, Black Widow - phim riêng đầu tiên dành cho nữ điệp viên Natasha Romanoff đã dời hẳn sang cuối tháng 10/2020.

Endgame đã là điểm kết thúc hành trình của khá nhiều siêu anh hùng quen thuộc và đây cũng là thời điểm để Marvel bắt đầu xây dựng lại một kỷ nguyên mới với hàng loạt phim riêng mới như The Eternals - bộ phim về một chủng tộc bất tử mới sẽ được ra mắt ngay dịp Tết Nguyến Đán, xem như là phát súng đầu tiên của Marvel trong năm 2021.

Tiếp nối sau đó là Shang Chi and the Legend of the Ten Rings - phim siêu anh hùng châu Á đầu tiên trong lịch sử MCU vào tháng 5. Năm 2022 sẽ tiếp tục là một năm bùng nổ với Marvel khi những nhân vật quan trọng như Thor, Black Panther, Captain Marvel, Doctor Strange sẽ trở lại trong Thor: Love and Thunder, Black Panther 2, Captain Marvel 2 và Doctor Strange in the Multiverse of Madness - phim siêu anh hùng được làm theo phong cách kinh dị.

Lịch ra mắt dự kiến của các bộ phim thuộc MCU trong thời gian tới.

Nhìn vào lịch phim này, chúng ta có thể tự tin khẳng định, khán giả sẽ không tiếc lòng để tiếp tục một lần nữa tạo ra cơn sốt cộng đồng mà Avengers: Endgame đã làm được.