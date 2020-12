Top những tác phẩm “xâm lấn” trái tim “mọt Netflix” trong năm 2020: Liệu bạn có bỏ sót?

Ở thể loại phim tài liệu, nhiều bộ phim và series phim đã gây được ấn tượng đặc biệt cho khán giả thế giới. Tại Việt Nam, bộ phim Song đề xã hội đã lọt Top 10 tại Việt Nam trong hơn một tuần. Khán giả nước nhà cũng dành sự quan tâm lớn cho nội dung của BLACKPINK: Thắp sáng bầu trời, góp phần giúp bộ phim tài liệu về thần tượng này đứng vị trí số 1 tại Việt Nam trong liên tiếp 5 ngày sau khi ra mắt.

Cũng giống như người hâm mộ khắp nơi trên thế giới, khán giả Việt vẫn luôn nuôi dưỡng tình yêu dành cho anime. Trong năm qua, những tác phẩm của Studio Ghibli góp mặt trên Netflix đã đưa người xem đến với nhiều xúc cảm hoài niệm, điển hình như bộ anime năm 1988 Hàng xóm của tôi là Totoro (My neighbor Totoro).

Đặc biệt, Vùng đất linh hồn (Spirited Away), một bộ phim sản xuất từ năm 2001 cũng nằm trong Top 10 liên tục một tuần kể từ sau khi ra mắt trên Netflix.

Với sự ra mắt của hàng loạt tác phẩm đình đám, các nội dung giải trí đến từ xứ sở Kim Chi đã giúp mang đến nhiều lựa chọn chất lượng cho khán giả. Trong năm qua tại Việt Nam, rất nhiều bộ phim Hàn Quốc đã tạo nên cơn sốt không chỉ với riêng thành viên của Netflix mà còn là tất cả những ai yêu điện ảnh.

Có thể kể đến loạt cái tên như Báo động khẩn tình yêu hạ cánh (Crash Landing on You), Vương triều xác sống (Kingdom Season 2), Linh cẩu (Hyena), Những bác sĩ tài hoa (Hospital Playlist), Tầng lớp Itaewon (Itaewon Class), Chào mẹ, Tạm biệt! (Hi Bye, Mama!), Điên thì có sao (It's Okay to Not Be Okay), Lời hồi đáp 1988 (Reply 1988), Thế giới hôn nhân (The World of the Married), Khởi nghiệp (Start-up), Cuộc gọi (The Call).

Ngoài ra, một số tựa phim Việt Nam cũng lọt vào danh sách 10 phim thịnh hành nhất như Bằng chứng vô hình, Sơn Tùng - Sky Tour Movie. Có thể thấy, ngày càng nhiều khán giả Việt đón nhận các tác phẩm nội địa. Một số tựa phim nổi bật khác có mặt trên Netflix còn có Tháng năm rực rỡ, Cô gái đến từ hôm qua...



"Sơn Tùng M-TP Sky Tour Movie" nằm trong danh sách thịnh hành toàn cầu chỉ sau 24 giờ công chiếu, đồng thời chiếm lĩnh vị trí số 1 trong Top 10 tại Việt Nam vào tháng 9/2020

Bên cạnh những nội dung quốc tế nổi bật, "Bằng Chứng Vô Hình" cũng được khán giả đón nhận và nằm trong Top 10 Việt Nam vào tháng 11/2020

Đương nhiên, không thể không kể đến những tác phẩm tạo nên xu hướng, làn sóng giải trí trên toàn cầu như Phi vụ triệu đô (Money Heist), Học viện Umbrella (The Umbrella Academy), Emily ở Paris (Emily in Paris), Gambit Hậu (The Queen’s Gambit).

NHƯ LÊ