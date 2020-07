TWICE bất ngờ tham gia chuỗi concert trực tuyến “Beyond LIVE” của... SM Town

Quảng cáo

Nhóm nữ nhà JYP - TWICE đã công bố trên SNS từ ngày 17/7 rằng các cô gái sẽ tổ chức concert trực tuyến thuộc chuỗi Beyond LIVE của nhà SM với tên gọi TWICE: World in A Day.

Đây là concert online đầu tiên của TWICE.

Dự kiến TWICE sẽ mang đến nhiều màn biểu diễn đỉnh cao, thỏa mãn công chúng yêu nhạc khắp thế giới. Đại diện công ty quản lý cho biết nhóm sẽ biểu diễn hơn 10 bài hit và giao lưu trực tuyến với người hâm mộ.

Trina