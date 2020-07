V-V.I.P chơi lớn, tổ chức concert hoành tráng “quẩy tưng bừng” ở Hà Nội vào tháng 8

Tháng 8 hằng năm có hai cột mốc đặc biệt mà fandom BIGBANG luôn ngóng chờ. Một là sinh nhật trưởng nhóm G-Dragon vào ngày 18/8, hai là ngày kỷ niệm BIGBANG ra mắt 19/8. Năm 2020 này, các V.I.P sẽ không cần phải chào đón những cột mốc quan trọng trong cô đơn nữa, bởi vì một sự kiện offline hoành tráng sắp sửa diễn ra vào ngày 23/8: "V-V.I.P’s BIGBANG CONCERT 2020 IN HANOI - STILL ALIVE".

Đây là một buổi festival âm nhạc với quy mô lớn nhất từ trước tới nay dành cho fandom V-V.I.P được tổ chức bởi đội ngũ LEAD Team từ fanpage Nyongtory's Home.

Poster chính thức của sự kiện

Đến với "buổi đại nhạc hội" lần này, V.I.P không chỉ được tận hưởng một mini concert ngoài trời cực chill với màn hình LED 130m2, hệ thống âm thanh ánh sáng hiện đại nhất mà còn được mời tham gia triển lãm ảnh "Flower Road" - ghi lại hành trình 14 năm BIGBANG cũng như mua sắm tại gian hàng fan goods, ẩm thực đậm chất Hàn Quốc.

Triển lãm ảnh được mở hoàn toàn miễn phí

Ban tổ chức đã thông báo rằng tất cả mọi người đến concert đều có quà mang về. Chương trình còn có sự tham gia của những nhóm nhảy nổi tiếng ở Việt Nam như BNT Crew, The A Code... với các tiết mục dance cover hấp dẫn.



Sân khấu nhìn từ trên cao

Hoà mình vào không khí như một concert BIGBANG thực thụ ? Với slogan "Cùng tạo nên một tháng 8 rực rỡ và đẹp nhất dành cho BIGBANG", các V-V.I.P kì vọng rằng sự kiện này sẽ là cơ sở để BIGBANG và YG Entertainment cân nhắc về việc đem đại nhạc hội đến Việt Nam trong thời gian sắp tới.

Ngoài ra, trong tháng 8 này, cộng đồng fan nhà YG còn được đón chờ rất nhiều sự kiện từ các fandom khác.

BLACKPINK In Your Area Offline 2020



Buổi offline BLACKPINK In Your Area do fanpage BLINK Vietnam Union tổ chức sẽ công chiếu DVD Tokyo Dome, có những phần trình diễn "siêu chất" đến từ các khách mời đặc biệt và chúc mừng kỉ niệm 4 năm đồng hành cùng BLACKPINK. Sự kiện diễn ra ở cả Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM.



REMEMBER_WINNER’s 6th Anniversary

Nhân dịp kỷ niệm 6 năm debut của WINNER, blog Our W INNER tổ chức một buổi công chiếu DVD CROSS TOUR in SEOUL 2019. Thời gian chiếu DVD bắt đầu từ 10:00 sáng đến 14:00 chiều ngày 16/8. Bên cạnh đó, blog cũng chuẩn bị những nội dung và hoạt động vô cùng đặc sắc cùng nhiều món quà kỉ niệm khác dành cho các bạn fan tham gia.