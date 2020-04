Xem gì trong 2 tuần cách ly: ARMY chú ý, loạt phim về BTS sắp lên sóng JTBC!

Lịch chiếu cụ thể như sau:

Vào ngày 16/4, Bring the Soul: The Movie sẽ mở màn cho loạt phim về BTS trên JTBC. Được phát hành lần đầu vào năm 2019, Bring The Soul không chỉ ghi lại câu chuyện chân thực trong hậu trường chuyến lưu diễn Love Yourself, mà còn là cuộc trò chuyện thân mật giữa các thành viên tại Paris vào ngày sau khi hoàn thành concert cuối cùng của nhóm trong chuyến lưu diễn tại châu Âu.

RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V và Jungkook đã chia sẻ những câu chuyện phía sau hậu trường mà "fan chưa từng biết đến" trong Bring The Soul.

Đến 23/4, JTBC sẽ phát sóng Bring the Soul: Docu-Series trong ba tuần. Loạt phim này ghi lại cảnh các thành viên BTS đang vật lộn chuẩn bị cho chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của họ. 7 anh chàng BTS cũng sẽ trung thực thổ lộ về cách họ cảm nhận concert tại sân vận động đầu tiên của nhóm ở Hoa Kỳ, chuyến lưu diễn châu Âu đầu tiên và chuyến lưu diễn thế giới đầu tiên với quy mô lớn đến vậy.

Vào tuần thứ 5, ngày 14/5, các ARMY sẽ được hòa mình vào không khí concert với Love Yourself In Seoul. Bộ phim sẽ tái hiện lại concert của BTS vào tháng 8-2018 tại Sân vận động Olympic Seoul. Đây là điểm dừng chân đầu tiên trong tour diễn vòng quanh thế giới Love Yourself của BTS.

Concert tại Seoul đã khởi động chuyến lưu diễn Love Yourself đưa BTS đi khắp thế giới với tổng số 41 concert.

Các ARMY nhớ ghi chú lại lịch xem phim nhé!

AMI

Soompi