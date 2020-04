15 phim dành cho tuổi mới lớn đáng xem nhất trong mùa “cách ly xã hội” (Phần 1)

Switched - Diện mạo hay tâm hồn?

Switched xoay quanh hai hình tượng đối lập đến tận cùng. Đó là Ayumi - nữ sinh xinh đẹp, được mọi người yêu mến. Đó là Umine - cô bạn mập mạp, lầm lũi tồn tại giữa sự kì thị của xã hội và bạn bè.

"Switched" nhẹ nhàng mà ám ảnh, day dứt bởi nhiều thông điệp ý nghĩa.

Vì lẽ đó, Umine đã bất chấp mạng sống để hoán đổi thân xác với Ayumi vào ngày trăng máu. Bên cạnh việc hoán đổi thân xác, chuyện tình tay ba Ayumi - Kapa - Koshiro cũng khiến các fan không khỏi thổn thức.

Looking for Alaska - Nỗi thổn thức khi tình yêu dang dở

Tình yêu, sự trống rỗng cùng nỗi tiếc nuối khôn nguôi là chủ đề chính của Looking for Alaska. Alaska xinh đẹp, chủ động trong tình yêu. Miles là một chàng trai thiên thần, sẵn lòng làm tất cả vì người mình yêu.

Photo: "Looking for Alaska" - câu chuyện lãng đãng mà nhiệt thành về tuổi trẻ

Looking for Alaska mang đến cảm giác lãng đãng hơi hướm Tumblr qua từng khung hình, từng câu thoại, để rồi thứ đọng lại sau cùng nơi người xem có lẽ là ánh nhìn xa xăm vô định của Alaska.

The Edge of Seventeen - Có ai mà chưa từng trải qua thời khờ dại?

The Edge of Seventeen không phải một phim teen điển hình. Khi bạn 17 tuổi, bạn cảm thấy bạn là người đáng thương nhất trên đời. Nhưng thật ra ai cũng có vấn đề của riêng mình, chỉ là họ không thể hiện chúng ra ngoài.

"The Edge of Seventeen" và nỗi chênh vênh tuổi 17

Thứ giữ chân người xem đó là sự cảm thông mà họ dành cho nhân vật chính. Không phải vì cô bạn đúng, mà là do có mấy ai mà chưa từng đi qua những tháng ngày tuổi trẻ ngây dại ấy.

I Am Not Okay with This - Chế ngự cảm xúc chưa bao giờ dễ dàng

Đến từ nhà sản xuất của Stranger Things và đạo diễn của The End of the F***ing World, chẳng trách I Am Not Okay with This như cùng thuộc “vũ trụ điện ảnh” của hai loạt phim này.

"I Am Not Okay with This" cùng bài học kiểm soát cảm xúc

Nhân vật chính Sydney sở hữu năng lực có thể tác động lên sự vật xung quanh chỉ bằng tâm trí. Có lẽ I Am Not Okay with This là lần đầu tình yêu đồng tính nữ được thể hiện qua nhân vật chính trong phim coming-of-age của Netflix.

Good Boys - Trưởng thành đồng nghĩa với đổi thay

Good Boys theo chân “Biệt đội Ghế lười” gồm 3 cậu trai lớp sáu “ngây thơ vô số tội” Max, Lucas và Thor. Không mang nặng tính thông điệp, nhưng phim vẫn thành công khi khiến người xem phải soi chiếu quá khứ của chính mình.

"Good Boys" - những "cậu trai ngoan" học cách trưởng thành

Cả phim hài hước bao nhiêu thì đoạn kết lại buồn bấy nhiêu. Có thể ai cũng có nhóm bạn thời đi học nay không còn chơi thân, nhưng chúng ta vẫn có thể nhớ về nhau như những mảnh ký ức đẹp đẽ nhất của tuổi trẻ.

SWANG