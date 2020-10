“18 Again” vừa chiếu, “bố trẻ” Lee Do Hyun lại được mời ngay vào phim mới

Quảng cáo

Theo nguồn tin mới nhất, Lee Do Hyun và Go Min Si có khả năng tham gia vào dự án mới Youth Of May của đài KBS2. Đây là bộ phim kể về hai người trẻ tuổi gặp gỡ và rồi bị cuốn vào phong trào "Khởi nghĩa Gwang Ju" vào tháng 5 năm 1980.

Lee Do Hyun và Go Min Si

Lee Do Hyun sẽ đảm nhận vai Hwang Hee Tae - một kẻ chuyên gây rắc rối. Cuộc đời của anh chàng là chuỗi ngày đấu tranh để chống lại những định kiến xã hội, về những người mẹ đơn thân một mình nuôi con. Tuy là kẻ gây rối, nhưng Hee Tae học rất giỏi, đậu đại học Quốc Gia Seoul chuyên ngành Y, anh còn thích chơi guitar và đam mê âm nhạc. Thế nhưng biến cố ập đến khiến Hwang Hee Tae đã phải trải qua cái tháng Năm khắc nghiệt nhất cuộc đời mình.

Về phần Go Min Si, cô đảm nhận vai nữ y tá Kim Myung Hee, bỏ nhà ra đi và đến Gwang Ju sinh sống. Tuy Kim Myung Hee không thân thiện nhưng lại rất thông minh, mọi người ví cô giống như một chiến binh hơn là "thiên thần áo trắng".

Sau khi nguồn tin được tiết lộ, đại diện của cả hai nghệ sĩ cũng thông báo rằng cả hai đều đang xem xét vai diễn lần này và sẽ đưa ra quyết định trong thời gian sớm nhất.

Go Min Si trong vai Do Myung Hee trong phim "The Witch" đóng cùng Kim Da Mi

Go Min Si là nữ diễn viên ra mắt vào năm 2017 trong bộ phim My Sassy Girl, tuy nhiên phải đến bộ phim The Witch thì cô nàng mới được chú ý nhiều hơn với vai diễn Do Myung Hee. Còn Lee Do Hyun trước đó đã được nhắc tới khá nhiều khi tham gia vào bộ phim truyền hình Hotel Del Luna. Hiện Lee Do Hyun đang rất được yêu thích với vai diễn ông bố trẻ 18 tuổi trong phim truyền hình đang chiếu 18 Again của đài JTBC.

Lee Do Hyun trong phim "18 Again"

HOONIE