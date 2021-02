Ác nữ “Gone Girl trở lại, gây ám ảnh với vai “siêu lừa đảo” trong “Người Giám Hộ Hoàn Hảo”

Vừa lên sóng Netflix vào cuối tuần qua, nhưng Người Giám Hộ Hoàn Hảo (I Care A Lot) lập tức leo thẳng lên Top phim xu hướng tại thị trường Việt Nam. Phim được rất nhiều người ngóng đợi vì có “Gone Girl” Rosamund Pike đóng chính. Không phụ sự kì vọng của người xem, Người Giám Hộ Hoàn Hảo là món ăn giải trí vừa đủ với nhiều tình huống giật gân, kịch tính.



Người Giám Hộ Hoàn Hảo xoay quanh Marla Grayson (Rosamund Pike) - một kẻ lừa đảo đội lốt người giám hộ. Cô ta cấu kết với bác sĩ, che mắt toà án để ép các ông bà già giàu có vào viện dưỡng lão, từ đó kiểm soát và bòn rút tài sản của họ.

Rosamund Pike trong phim

Phim đánh trúng tâm lý người dân các nước phát triển - nơi mọi người chủ yếu tiết kiệm tiền để vào viện dưỡng lão, thay vì lựa chọn sống với con cháu khi về già. Ngay từ đầu phim, những mánh khoé, sự lừa lọc của nhân vật Marla kéo người xem theo dõi câu chuyện trong cảm giác sợ hãi xen lẫn tò mò, căm ghét nhưng đầy cuốn hút.



Nhưng chuyện phim không dừng lại ở đó, Marla nhắm đến Jennifer Peterson (Dianne Wiest) - 1 “phú bà” không có người thân. Marla cứ ngỡ Jennifer là mỏ vàng giúp mình phát tài mà không biết mình đang vướng vào rắc rối cực lớn. Marla lao vào một canh bạc khiến cô ta có thể mất tất cả, kể cả tính mạng.

Phi vụ lừa đảo cụ bà Jennifer Peterson của Marla không hề đơn giản và trót lọt như cô tưởng

Người Giám Hộ Hoàn Hảo là cuộc đấu trí, đấu sức thú vị và rất Mỹ, tức là phim hơi “điêu”, đôi chỗ khó chịu nhưng rất giải trí và mãn nhãn. Các nhân vật trong phim đều có đất phát triển và có nét cuốn hút riêng. Đặc biệt, Marla thực sự là 1 nhân vật xảo quyệt, thủ đoạn và liều lĩnh. Nét diễn “điên” của Rosamund Pike giúp nhân vật này hấp dẫn từ đầu đến cuối.

Nhân vật Marla Grayson nhận nhiều lời khen ngợi của giới chuyên môn, giúp Rosamund Pike nhận một đề cử Quả Cầu Vàng. Một điểm cộng lớn nữa là sự kết hợp ăn ý của cặp đôi “bách hợp” Rosamund Pike và Eiza González.

Rosamund Pike và Eiza González

Người Giám Hộ Hoàn Hảo châm biếm sự đạo đức giả, lối sống vật chất và những tham vọng mù quáng trong xã hội Mỹ. Phim có cái kết bất ngờ, nhưng hợp lý. Nó khiến bộ phim trở nên thực tế và bớt gây khó chịu hơn. Người Giám Hộ Hoàn Hảo không quá xuất sắc, nhưng là một bộ phim vừa đủ để hài lòng.

Rosamund Pike sinh năm 1979, đã có 23 năm kinh nghiệm diễn xuất. Cô chăm chỉ góp mặt trong nhiều tác phẩm điện ảnh đình đám như Die Another Day, The Libertine, Pride & Prejudice, Wrath of the Titans … Nữ diễn viên có đột phá trong sự nghiệp sau vai “cô vợ điên” Amy trong tác phẩm đình đám chuyển thể từ sách Gone Girl .

Vai diễn giúp cô nhận đề cử Oscar hạng mục Nữ chính xuất sắc nhất. Người phụ nữ điên cuồng với mái tóc ngắn nhuộm vàng, nụ cười rạng rỡ nhưng ánh mắt sắc lạnh trở thành hình ảnh tiêu biểu hiện lên trong đầu khán giả khi nghĩ tới Rosamund Pike.

Thu Trang