Adele lột xác ngoạn mục, nỗ lực "đánh bay" 45kg khiến cả thế giới sững sờ

HHT - Vốn quen với hình ảnh cơ thể đầy đặn, tràn đầy sức sống của Adele, các Daydreamers cực kỳ bất ngờ trước ngoại hình thon gọn của giọng ca "Someone Like You".