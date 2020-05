Bất ngờ chưa, Katy Perry hợp tác với Taylor Swift “rắc thính” cho màn comeback mới?

Không chỉ vậy, nội dung caption tấm ảnh cũng trùng với thiết kế trên bìa cover Daisies - biểu tượng 2 con rắn. Liệu động thái này là vô tình hay ý đồ sâu xa mà hai nữ ca sĩ quyết tâm giấu fan tới cùng?

Trang twitter của American Idol còn khiến fandom hai bên “nghi ngờ” hơn khi để lại dòng tweet đầy ẩn ý: "We can't wait to play this like 1,989 times in a row". Không phải 1 hay 2 mà là 1,989 lần. Hiển nhiên các fan cứng của US&UK đều biết rõ rằng 1989 chính là năm sinh của “Công chúa nhạc đồng quê” và Taylor từng có hẳn một album riêng mang tựa đề con số này.