Biệt đội “Hospital Playlist": Từ diễn viên quen mặt đến người mới “chạm ngõ” truyền hình

Hospital Playlist (Đời Sống Bác Sĩ) đang là phim truyền hình Hàn ăn khách nhất hiện nay. Làm nên thành công của bộ phim không chỉ có kịch bản tốt, biên tập hay mà còn nhờ dàn diễn viên tài giỏi vào vai 5 bác sĩ - 5 người bạn thân đã gắn bó với nhau hơn 20 năm.

Đầu tiên phải kể đến Jo Jung Suk - cái tên khá quen thuộc với khán giả Việt Nam. Anh từng tham gia một loạt tác phẩm đình đám như Oh My Ghost (Ma Nữ Đáng Yêu), Jealousy Incarnate (Muôn Kiểu Ghen Tuông), My Annoying Brother (Anh Tôi Vô Số Tội), EXIT (Lối Thoát Trên Không)... Anh cũng có chuyện tình cảm đáng ngưỡng mộ cùng người vợ là ca sĩ nổi tiếng Gummy.

J o Jung Suk trong vai Ik Jun - một bác sĩ ngoại khoa có tính cách thân thiện, hòa đồng.