Billie Eilish không nhận ra đây là bài hát của Taylor Swift dù từng thích mê mẩn

Mới đây, trong một chương trình của Apple Music, Billie Eilish tiết lộ cô từng là fan lớn của bài hát Picture to Burn khi cô còn nhỏ. Nhưng đến tận năm nay, Billie mới biết đây là bài hát được sáng tác và thể hiện bởi Taylor Swift

Picture to Burn được phát hành dưới dạng đĩa đơn vào năm 2008, sau khi xuất hiện trong album đầu tay của Taylor Swift mang tên chính cô. Đây là thời điểm Taylor chỉ mới 17 - 19 tuổi và vẫn còn được gọi dưới danh xưng "Công chúa nhạc đồng quê".

"Tôi từng thích bài hát này khi tôi 4 tuổi hay lớn hơn thì phải. Chắc là lúc tôi 6 tuổi", Billie chia sẻ. "Nó thật điên rồ. Nó rất là 'đồng quê'. [...] Hồi đó tôi mê mẩn bài hát này vì nó thật 'bá đạo', đúng kiểu vừa ngầu, vừa xấu tính ấy."

Từ sau bản hit #1 UK Singles Chart - No Time To Die, Billie vẫn chưa có sản phẩm âm nhạc mới. Cô bạn chỉ cho ra mắt phim ngắn mang tên Not My Responsibility nhằm chống lại sự body shaming (miệt thị ngoại hình) nhắm vào mình.

