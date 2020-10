BLACKPINK bỏ túi kỷ lục đáng tự hào trước giờ comeback chính thức với “The Album“

Vào ngày 2/10, trước khi BLACKPINK chính thức comeback, YG xác nhận THE ALBUM - full-album đầu tiên của nhóm đã đạt 1 triệu lượt pre-order trên toàn cầu. Số lượng đơn đặt trước được tính dựa trên số lượng tổng hợp từ khắp nơi trên thế giới.

Tại thời điểm viết bài, đơn đặt hàng trong nước (Hàn Quốc) lên tới 670.000 bản, trong khi Hoa Kỳ và Châu Âu chiếm 340.000 bản. Ngoài ra, 18.888 phiên bản giới hạn đã được bán hết sớm. Tổng cộng lại đã đưa số lượng pre-order của THE ALBUM lên đến 1 triệu bản.

Đây là số lượng pre-order cao nhất từng được ghi nhận đối với một nhóm nhạc nữ K-Pop, điều này đồng nghĩa BLACKPINK đã trở thành nhóm nhạc nữ Hàn Quốc đầu tiên vượt qua 1 triệu bản pre-order.

Dự kiến doanh số album sẽ còn tăng vì phiên bản physical của THE ALBUM sẽ được chính thức phát hành sau 4 ngày nữa, còn phiên bản digital được "thả xích" trước vào ngày 2/10.

THE ALBUM và ca khúc chủ đề Lovesick Girls đã chính thức trình làng vào lúc 11h trưa ngày 2/10 (theo giờ Việt Nam). Album có 8 bài hát, hai trong số đó là các đĩa đơn đã phát hành trước đây: How You Like That và Ice Cream (feat. Selena Gomez). Album còn có một ca khúc B-side với sự góp mặt của Cardi B là Bet U Wanna. Jennie và Jisoo cũng tham gia sản xuất và viết lời cho Lovesick Girls.

SISU

(Soompi)