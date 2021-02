BTS bị so sánh với virus Corona, ARMY “giận tím người” đồng loạt treo hashtag yêu cầu lời xin lỗi

Có thể nói, thành công của BTS đã không còn gói gọn trong phạm vi xứ sở kim chi mà đã lan rộng ra quốc tế. Dù vậy, ARMY vẫn không ít lần “giận tím người” vì 7 chàng trai nhiều lần vô duyên vô cớ bị “điểm danh” trong các “câu nói đùa” về nạn phân biệt chủng tộc.

Xuất hiện tại MTV Unplugged Presents, BTS lại khiến ARMY "xao xuyến" vì ngoại hình điển trai cùng những màn trình diễn "đỉnh của chóp".

Và mới đây, sau màn trình diễn của nhóm tại MTV Unplugged Presents, MC chương trình radio Bayern3 (Đức) - Matthias Matuschik đã có những lời nhận xét không mấy thân thiện khi BTS cover ca khúc Fix You của Coldplay: “BTS giống như cách viết tắt của virus Corona vậy, và tôi hi vọng chúng ta sẽ sớm có vaccine để phòng ngừa. Đồng ý là họ vừa có chuỗi trình diễn tại MTV Unplugged Presents, nhưng điều đó thật kì quặc, nhất là đối với một nhóm nhạc nam. Và họ còn cover Fix You nữa, nghe thật là phạm thượng và trái với đạo lí thông thường. Tôi tự nhủ sao họ không lên kế hoạch đi du lịch Triều Tiên một thời gian đi, để có thể tự suy nghĩ lại về điều này”.

Dù rằng sau đó, nam MC cũng đã đưa ra lời “đính chính” rằng ông không hề có ý xúc phạm hay miệt thị người Hàn Quốc, và đại diện của đài radio Bayern 3 cũngkhẳng định: “Đây chỉ là ý kiến cá nhân của Matthias và không dựa trên nền tảng văn hóa, xuất thân của ban nhạc. Chính vì thế, bạn hoàn toàn có quyền không đồng ý và nghe theo.”

Song trên nhiều nền tảng mạng xã hội, nhiều cư dân mạng bày tỏ nhận xét của DJ là không thể bào chữa khi bạo lực chống người châu Á đã gia tăng trên toàn cầu giữa đại dịch COVID-19. ARMY đã thể hiện thái độ bất bình bằng việc đồng loạt treo hashtag như “Racism is not an opinion” (Phân biệt chủng tộc không chỉ là ý kiến cá nhân) hay “Apologize to BTS” (Hãy gửi đến BTS lời xin lỗi)...

Đồng loạt những hashtag đang được ARMY trend để đòi lại công bằng cho cả 7 chàng trai. Nhiều hashtag thuộc chủ đề khác cũng lọt top tìm kiếm.

Columbia Records - đối tác của Big Hit ở Mỹ cũng lên án sự phân biệt chủng tộc đối với cộng đồng châu Á.

Đây không phải là lần đầu tiên BTS bị “gọi tên” trong các vụ việc phân biệt chủng tộc. Vào tháng 6/2020, hai MC của đài W tyle wizji (Ba Lan) đã bị chỉ trích dữ dội khi dùng “Icemans” (tiếng lóng chỉ người đồng tính theo ý miệt thị, coi thường ở Ba Lan và Ý) để nhận xét về trang phục biểu diễn của BTS.

Hay vào tháng 4/2019, MC người Hy Lạp - Katerina Kainourgiou cũng gây tranh cãi khi ngang nhiên chê bai ngoại hình của một số thành viên BTS. Katerina Kainourgiou cùng các khách mời dùng từ phản cảm để ám chỉ giới tính của V khi thành viên này lot top 100 “Gương mặt đẹp trai nhất thế giới”: "Đây là một cô gái", "Sao lại bình chọn cho cô gái này", "Không thể tin được cô này lại được xếp vị trí số 5"... Hoặc khi bình luận về Jungkook, MC tiếp tục: "Nhìn màu hồng trên môi họ kìa", "Đàn ông Hàn cũng đẹp trai nhưng mấy cậu này xấu quá"....



Không ít lần, BTS bị vướng vào những lời bình luận mang tính phân biệt chủng tộc.

