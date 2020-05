BTS được mời phát biểu tại “Dear Class of 2020”, ngay sau vợ chồng cựu Tổng thống Obama

Dear Class of 2020 là buổi lễ tốt nghiệp trực tuyến quy tụ dàn khách mời rất hùng hậu bao gồm những nhà lãnh đạo tài ba, người nổi tiếng và cả YouTube để chúc mừng các học sinh, sinh viên tốt nghiệp trong năm nay.

BTS vinh dự là nghệ sĩ duy nhất của Hàn Quốc và châu Á được mời tham dự sự kiện này.

Theo Variety, Dear Class of 2020 sẽ được tổ chức theo phong cách lễ hội, bao gồm các bài diễn thuyết như trong các buổi lễ tốt nghiệp truyền thống kết hợp cùng những màn biểu diễn của các nghệ sĩ nổi tiếng. BTS sẽ tham gia diễn thuyết và sau đó, các anh chàng sẽ biểu diễn tại buổi tiệc ảo của chương trình cùng những nghệ sĩ khác.

Các bài diễn thuyết sẽ được bắt đầu từ vợ chồng cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama và Michelle Obama. (Ảnh: Tannen Maury/EPA/Shutterstock)

BTS vinh dự là đại diện tiếp theo tham gia phát biểu ngay sau vợ chồng cựu Tổng thống. Sau đó, lần lượt Lady Gaga, cựu Ngoại trưởng Mĩ Condoleezza Rice, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Robert M. Gates, CEO Sundar Pichai của Alphabet và Google, nhà hoạt động Malala Yousafzai cũng sẽ trình bày phần phát biểu của mình.

Ngoài dàn khách mời hùng hậu kể trên, Dear Class of 2020 cũng sẽ có sự xuất hiện đặc biệt của Alicia Keys, Kelly Rowland, Kerry Washington, Chloe x Halle, Zendaya và các YouTuber như Jackie Aina, AsapSCIENCE, Dude Perfect, Mr. Kate và The Try Guys.

Dear Class of 2020 sẽ được ra mắt trên kênh YouTube Originals và trang YouTube’s Learn@Home vào thứ Bảy, ngày 6/6 lúc 12 giờ đêm (theo giờ địa phương, tức khoảng 2h sáng ngày 7/6, theo giờ Việt Nam).

Còn nhớ vào tháng trước, khi kết thúc chuỗi concert trực tuyến Bang Bang Con, BTS đã hứa sẽ trở lại phòng của ARMY vào tháng 6. Lúc đấy, ARMY nào cũng nghĩ đến Festa - sự kiện thường niên để kỷ niệm ngày debut của BTS. Thế nhưng hóa ra, lời hẹn đó của BTS lại đến sớm hơn dự kiến của ARMY. Tuy hơi "hốt hoảng" vì lại bị BTS "đánh úp" nhưng ARMY nào cũng rất vui và tự hào khi BTS được mời tham gia Dear Class of 2020.

BTS quả không hổ danh là Next Generation Leaders (do Time Magazine bình chọn). Là nghệ sĩ K-Pop đầu tiên được vinh dự phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, là idol group đầu tiên nhận được Huân chương Văn hóa Hàn Quốc, nghệ sĩ K-Pop đầu tiên được mời tham dự Grammys với tư cách người trao giải, biểu diễn tại Grammys, và giờ là Dear Class of 2020, BTS ngày càng tiến xa hơn, viết nên những niềm tự hào mới cho chính mình và K-Pop.

AMI

Variety