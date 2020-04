BTS vừa “lật tẩy” lời “nói dối” kinh điển của ARMY theo cách không thể ngoạn mục hơn

Quảng cáo

Nếu là ARMY, hẳn bạn đã quá quen với cảnh thường xuyên nghe “đồng bọn” than thở: “Mình hết tiền rồi, mình không có tiền,…” Nói đâu xa, đợt BTS comeback với full album Map of the soul: 7 mới đây, những câu nói này lại xuất hiện với mật độ dày đặc, vì “bé 7” không những có kích thước “khổng lồ” mà còn là full album nữa nên giá không hề rẻ.

Ảnh: Big Hit Entertainment

Thế mà ngạc nhiên thay, thành tích bán album của BTS lại luôn trái ngược với lời than thở “nhưng mình không có tiền” của ARMY. Như Map of the soul: 7 đã đạt lượng pre-order lên đến hơn 4,02 triệu bản, nhiều hơn tận 1 triệu và phá luôn kỷ lục pre-order trước đó của Map of the soul: Persona.

Tính lượng album tẩu tán trên thực tế thì kể từ ngày chính thức mở bán đến nay, theo BXH album tháng 3-2020 của Gaon chart (được công bố vào ngày 9/4 vừa qua), Map of the soul: 7 đã bán được hơn 4,17 triệu bản, trở thành album bán chạy nhất mọi thời đại của Hàn Quốc, đồng thời giúp BTS trở thành nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên trong lịch sử Gaon đạt được quadruple-million certification - chứng nhận 4 triệu bản.

Hết tiền style ARMY... Đúng là đừng tin, ARMY lừa đấy mà!

Chưa hết, cũng theo BXH trên của Gaon, tính đến hết tháng 3/2020, BTS đã bán được tổng cộng 20.329.305 bản cho 14 album của nhóm, kể từ album đầu tay vào năm 2013 cho đến album mới nhất là Map of the soul: 7.

Với thành tích này, BTS đã lập thêm một kỷ lục mới khi trở thành nghệ sĩ đầu tiên trong lịch sử âm nhạc Hàn Quốc vượt qua được cột mốc 20 triệu bản album, cũng là nghệ sĩ có doanh số album cao nhất xứ kim chi.

ARMY "than thở" hết mình nhưng lại mua album của BTS (khiến ai nấy) hết hồn.

"Bá đạo" là trong số 14 album thì BTS có tận 7 album triệu bản, đó là: Wings - 1,13 triệu, You Never Walk Alone - 1,02 triệu, Love Yourself: Her - 2,22 triệu, Love Yourself: Tear - 2,21 triệu, Love Yourself: Answer - 2,59 triệu, Map of the Soul: Persona - 3,77 triệu, Map of the Soul: 7 - 4,17 triệu. Đặc biệt, BTS đạt được cột mốc 10 triệu album lần đầu tiên vào tháng 11/2018. Điều này có nghĩa 7 anh chàng chỉ mất 1 năm 3 tháng để bán được hơn 10 triệu album nữa.



Vậy đó, ARMY cứ than không có tiền hoài, nhưng những kỷ lục vô tiền khoáng hậu của BTS trong việc tẩu tán album đã vô tình “lật tẩy” lời “nói dối” kinh điển của ARMY rồi, hehe.

AMI

Soompi