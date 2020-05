Bùng nổ cảm xúc với concert trực tuyến của WayV: Sân khấu đỉnh cao, Lucas bật khóc vì fan

Quảng cáo

Vào 13h chiều ngày 3/5, concert WayV Beyond the Vision đã được diễn ra. WayV khởi động concert với sân khấu Take Off. Phần nhạc intro của bài được lồng ghép hiệu ứng AR hình ảnh chiếc máy bay cất cánh và logo siêu to của WayV, như muốn thay cho lời chào mừng đến với thế giới của WayV trong khoảng thời gian 2 tiếng tiếp theo.

Xuyên suốt concert, chất lượng hình ảnh, âm thanh, ánh sáng, góc quay đều được chăm chút rất tỉ mỉ mang lại cảm giác không khác gì một concert thứ thiệt khi có thể nhìn thấy rõ từng vệt mồ hôi trên mặt các thành viên.



Các fan đã có dịp thưởng thức những sân khấu hoành tráng và đa dạng đến từ WayV. Khả năng trình diễn, vũ đạo của nhóm như đốt cháy sân khấu concert hôm nay. Các thành viên cũng được phô diễn khả năng của bản thân với những sân khấu riêng, phối hợp ăn ý đồng điệu với nhau.

Ten và WinWin mang đến tiết mục nhảy đương đại Lonely. Từng động tác của bài đều do hai thành viên tự biên đạo nên tổng thể bài diễn như mang một ý nghĩa đặc biệt truyền tải đến khán giả.



Bộ đôi vocal, Xiaojun và Kun đã mang đến cảm giác ngọt ngào, ấm áp với ca khúc ballad Red Bean. Ca khúc dường như chữa lành tâm hồn người xem nhờ vào giọng hát truyền cảm của hai chàng trai.

Ngay sau đó là nét phá cách đến từ bộ tứ Lucas, Hendery, YangYang và WinWin với King of Hearts. Quả thực đúng như tên gọi, nét cuốn hút của từng thành viên trong giọng hát, biểu cảm đã quá đủ để có thể cướp lấy trái tim của nhiều fan hâm mộ. Concert lần này cũng có chút khác biệt khi WayV đã gián tiếp đưa người xem tham quan khung cảnh phía sau hậu trường của mình, từ phòng hóa trang đến cánh gà với đầy máy móc đều được tiết lộ.

Bên cạnh đó, không để phụ lòng các fan, WayV cũng trình diễn sân khấu của ca khúc mới và tiết lộ nhóm sẽ sớm quay lại với MV hoành tráng.

Trong suốt concert, ngôn ngữ được sử dụng chủ yếu là tiếng Trung nhưng với tài năng đa ngôn ngữ của mình, WayV còn nói nhiều thứ tiếng khác nhau để trò chuyện, giao lưu với fan trên toàn cầu. Tiếng Hàn Quốc, Tiếng Anh, Tiếng Thái, Tiếng Đức, Tiếng Nhật, thậm chí là tiếng Indonesia, tiếng Ý hay Tiếng Tây Ban Nha cũng không làm khó các chàng trai.

Xa mặt nhưng không cách lòng, concert không chỉ thăng hoa với những sân khấu đầy mê hoặc mà còn là những khoảnh khắc lắng đọng giữa WayZenNi và WayV. Các fan được "bố trí" mỗi người một chỗ ngồi trên màn hình TV cực lớn, chẳng phải chen chúc nhau nóng nực như concert ngoài đời.

Nhờ công nghệ tương tác trực tuyến, bức tường ngăn cách giữa WayV và các fan như được dỡ bỏ. Các fan ở khắp mọi nơi có thể đặt câu hỏi, video call, được cùng với idol thực hiện thử thách. Người mang đến phần thử thách nhảy Take Off cho WayZenNi cùng WayV của ngày hôm nay chính là tiền bối Shindong (Suju). Anh cũng đã cổ vũ cho các chàng trai rất nhiều.

Những bạn may mắn đã được chọn để đặt câu hỏi cho WayV. Một bạn WayZenNi đã có cơ hội gửi gắm đến các thành viên lời chân thành “Chúng mình sẽ không đi đâu cả, chúng mình sẽ ở đây đợi các cậu.” Câu nói như chạm đến cảm xúc của các thành viên và Lucas đã không thể kiềm được những giọt nước mắt xúc động, khiến cho mọi người cũng cảm động theo.

Chắc chắn với những nét nổi bật, đặc biệt trong 2 concert vừa qua của SuperM và WayV, concert tiếp theo của NCT DREAM (10/05) và NCT 127 (17/5) cũng được kỳ vọng sẽ tiếp tục làm hài lòng các fan trên khắp thế giới.

