Chán “troll” fan, Marvel Studios chính thức công bố tiêu đề của “Spider-Man 3“ rồi đây!

Nếu ngày hôm qua, bộ 3 diễn viên chính Tom Holland, Zendaya và Jacob Batalon khiến các fan Marvel một phen “tức cái lồng ngực” vì công bố sai tên tiêu đề của phim, thì hôm nay nhà sản xuất đã chính thức công bố tên gọi của bộ phim riêng thứ 3 của Nhện Nhí MCU mang tên Spider-Man: No Way Home.

Đoạn phim được công bố trên tài khoản Instagram riêng của nam chính Tom Holland cho thấy hình ảnh bất bình của bộ 3 bước ra từ phòng làm việc của đạo diễn Jon Watts sau khi “phàn nàn” với ông về việc đưa tiêu đề sai cho cả 3, vì lý do anh Nhện luôn đi đầu trong khoản “lỡ miệng spoil” nên phải làm vậy cho... an toàn. Nhưng rồi trong lúc tranh cãi, họ lại đi ngang... tiêu đề chính của bộ phim.

Bên cạnh tiêu đề chính thức No Way Home, xung quanh cũng còn nhiều “bản nháp” thú vị khác nhau như Home Worlds (chàn òm), Home Alone (bị đánh bản quyền đó nha), Homeschooled (dì May phản đối), Home Sweet Home (thôi ghê quá!),...

Nhưng tiêu đề "nháp" trước đó của "Spider-Man: No Way Home". Nguồn: YouTube

Spider-Man: No Way Home sẽ là chương truyện riêng thứ 3 của người hùng tuổi teen Peter Parker. Lúc này, Peter đang phải chạy trốn khỏi sự truy nã của chính quyền vì bị ác nhân Mysterio làm lộ chân tướng Spider-Man và bị vu oan tội giết hắn (bằng một đoạn phim một chiều). Không những vậy, bộ phim được tin chắc rằng sẽ xảy ra một số thảm họa Đa vũ trụ nguy hiểm do nữ phù thủy Scarlet Witch sắp gây ra trong sự kiện WandaVision hiện tại, khiến chàng anh hùng giăng tơ phải chung tay cùng Doctor Strange giải quyết.

"Anh Nhện hàng xóm thân thiện" sẽ bắt tay với "phù thủy tối thượng" trong phần phim riêng tiếp theo. Nguồn: JoBlo.com

Vậy là từ chính thức “về nhà” (2017), rồi lại phải “xa nhà” để đánh nhau với ác nhân “đạo diễn hình ảnh” (2019), thì 2021 Spider-Man đã chính thức “vô gia cư”.

Spider-Man: No Way Home sẽ ra rạp vào ngày 17/12/2021.

Mark Nguyễn

Tổng hợp