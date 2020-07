Charlie Puth gặp hạn vì tâm sự "thấy buồn ói" khi quay MV gợi nhớ tới Selena Gomez

Quảng cáo

Nếu bạn cho rằng chuyện tình của Selena Gomez và Justin Bieber như một bộ phim tình cảm lằng nhằng số 1 showbiz, thì bên cạnh đó cũng có một series spin-off thú vị không kém giữa cô nàng và chàng ca sĩ Charlie Puth.

Vừa qua, tại chương trình Capital Breakfast with Roman Kemp, Charlie Puth đã có một phát ngôn “để đời” liên quan đến cô người yêu cũ Selena Gomez. Cụ thể, Charlie đã có một vài chia sẻ về quá trình quay các MV trước đây của anh chàng, đáng chú ý nhất chính là quá trình quay MV Attention - một bài hát lấy cảm hứng từ chính Selena Gomez.

“Tôi đã bị ói khi quay Attention. Bạn diễn Samara Weaving của tôi là một diễn viên tuyệt vời vì đã mang lại nhiều cảm xúc khiến nhiều kỳ ức ùa về trong tôi. Cho nên MV này rất kịch tính,” chủ nhân siêu hit See You Again chia sẻ.

Charlie Puth trên chương trình Capital Breakfast with Roman Kemp vừa qua. Nguồn: The Version

Phát ngôn này ngay lập tức vấp phải không ít chỉ trích của cư dân mạng nói chung cũng như các fan của Selena nói riêng, từ những bình luận chỉ trích thông thường cho đến mức khiếm nhã. Anh chàng đã bị khán giả "ném đá" tập thể vì họ cho rằng thực chất Charlie chỉ đang mượn danh giọng ca Same Old Love để PR cho bài hát mới siêu "flop" của mình.

Hai người từng có mối quan hệ "mập mờ" trong quá khứ. Nguồn: Pinterest

Trong quá khứ, Charlie Puth và Selena Gomez đã từng hợp tác với nhau trong siêu hit We Don’t Talk Anymore rất được ưa chuộng. Thậm chí hai người được cho là đã từng “qua lại” vài năm trước, khi chuyện tình giữa Selena và Justin Bieber vẫn chưa đi đến hồi kết. Tuy vậy, mối tình này cũng không suôn sẻ gì cho lắm vì Charlie đã từng úp mở trên một bài phỏng vấn trước đây rằng, Selena chỉ tìm sự chú ý ở anh chứ không muốn một mối quan hệ nghiêm túc. Cô liên tục gọi điện làm phiền anh và khóc lóc than thở về cách mà Justin đối xử tệ bạc với cô, thậm chí là còn mời Charlie “qua ngủ chung” nhưng “không làm gì hết ngoài nghe cô khóc lóc”, và đó cũng là lý do anh kết thúc mối quan hệ này.

Cũng đẹp đôi đấy, nhưng rồi cũng "We Don't Talk Anymore". Nguồn: YouTube

Lúc thì khen, lúc thì chê. Chẳng biết tương lai sẽ còn chuyện gì giữa hai ca sĩ này nữa đây?

Mark Nguyễn

Tổng hợp