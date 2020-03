Chỉ cần sở hữu khả năng này, đảm bảo ARMY sẽ được V (BTS) chú ý đặc biệt

Quảng cáo

Ứng dụng Weverse là nơi tâm tình chia sẻ của các nghệ sĩ công ty Big Hit với fan, và các thành viên BTS cũng thường xuyên giao lưu trò chuyện với ARMY ở đây. Các fan thì bày tỏ tình cảm với BTS theo nhiều cách, dễ thấy nhất là đăng tải các fan-art do chính mình vẽ về nhóm.

Bức tranh khiến V xao xuyến. Nguồn: Weverse

Mới đây, một ARMY khoe bức chân dung V cực đẹp do chính tay bạn sáng tác. Không chỉ được các fan khác hết lời khen ngợi, mà chính chủ V cũng thích mê tác phẩm này. Bên dưới bài đăng, V năn nỉ “Cô giáo à, hãy dạy mình vẽ tranh đi nào”. Lời đề nghị đáng yêu của V đã khiến ARMY này hạnh phúc vô cùng, được idol để ý tới tranh của mình đã đủ sung sướng lắm rồi đằng này còn được V gọi là cô giáo nữa chứ.

Một fan-art khác được V chú ý. Nguồn: Weverse

Lâu nay, V đặc biệt chú ý tới các bức fan-art do fan sáng tác. Anh chàng luôn để lại bình luận khen ngợi dưới những bức tranh đẹp, giàu ý nghĩa và còn chủ động đề nghị fan hãy vẽ thật nhiều tranh về BTS nữa cơ. Còn nhớ trước đây, nhân dịp BTS phát hành album mới Map Of The Soul: 7 thì một fan tên BABA đã vẽ bảy bức tranh nhìn lại chặng đường đã qua của các thành viên. Có thể thấy mỗi bức tranh đều được gửi gắm rất nhiều tình cảm của BABA khi ARMY này hiểu rõ những gì các thành viên đã nỗ lực trải qua để có được thành công như ngày hôm nay.

V luôn thích thú trước những fan-art đẹp

Bất ngờ nhất là chính V đã xem và bình luận “Trái tim mình tan chảy rồi này. Hãy làm việc cho công ty của chúng mình được không?”. Tuy chưa biết tác giả BABA phản hồi gì với lời đề nghị của V, nhưng các fan đã thấy BABA chính là ARMY thành công nhất rồi.

Miu Miu