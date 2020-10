Chịu đựng quá nhiều, BLACKPINK đáp trả antifan một cách mạnh mẽ thông qua "The Album"?

HHT - "The Album" là một tổng thể âm nhạc hợp lí khi chọn "How you like that" để mở đầu và kết lại với "You never know". Trong "You never know" dường như đã gửi gắm lời tâm sự từ tận đáy lòng của cả bốn cô gái nhà YG.