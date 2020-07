Chưa kịp ăn mừng Top 1 Trending toàn cầu, teaser MV của Jeon Somi bị "bay màu"

Quảng cáo

Chiều ngày 22/7, Jeon Somi sẽ chính thức tái xuất sau hơn một năm vắng bóng với đĩa đơn What You Waiting For. Từ trước đó vài tháng, Jeon Somi đã tích cực nhá hàng về ca khúc mới khi trong show thực tế I am Somi, cô nhờ đàn chị Lisa xem và nhận xét vũ đạo bài này. Jeon Somi đã rất vui mừng khi được Lisa khen ngợi còn khán giả thì hết sức trông ngóng.

Somi đã sẵn sàng tái xuất

Trước khi MV chính thức ra mắt, Jeon Somi tung ra ba teaser giới thiệu và teaser thứ hai đã đứng đầu top thịnh hành YouTube toàn cầu với hơn 2 triệu lượt xem. Sau đó, Jeon Somi thả xích tiếp teaser thứ ba cũng nhanh chóng đạt lượng view rất ổn. Nhưng chẳng ngờ hacker đã tấn công kênh YouTube của công ty The Black Label và xóa luôn teaser này đi, lượt view khủng cũng theo đó mà "bay màu".

Tuy nhiên, teaser thứ ba của ca khúc mới đã bị hacker tấn công và xóa mất

Khi biết việc này, Jeon Somi chỉ còn biết đăng tải lại teaser, không giấu được thất vọng khi tâm sự với fan “Mình rất buồn nhưng mong mọi người hãy xem lại teaser thứ ba của mình. Đó là điều duy nhất mình có thể làm là đăng lại càng sớm càng tốt để các bạn có thể xem. Mình cũng không thể tin được là kênh Youtube của công ty lại bị xâm nhập”.

Khán giả chỉ còn biết động viên Jeon Somi hãy bình tĩnh lại, tạm quên đi xui xẻo trước thềm comeback để chuẩn bị cho MV What You Waiting For sẽ chính thức xuất xưởng vào 16h (giờ Việt Nam) ngày 22/7. Somi cũng có góp phần sáng tác, viết lời cho ca khúc này và những giai điệu được Somi nhá hàng trước được các fan khen là rất bắt tai.

Teaser và giai điệu ca khúc đều được khen là hấp dẫn và bắt tai

Ngoài ra, Somi còn tiếp bước đàn chị BLACKPINK để ký hợp đồng với công ty Interscope Records trực thuộc hãng đĩa Universal Music Group vốn đang quản lý nhiều ngôi sao thế giới như Selena Gomez, Maroon 5, Lady Gaga... Công ty Interscope Records sẽ lên kế hoạch để đưa Jeon Somi phủ sóng tên tuổi ra nước ngoài mà trước hết là Mỹ tiến.

