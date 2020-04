Chừng này idol đình đám đã lướt qua JYP - công ty thật không có mắt nhìn người

Quảng cáo

Một công ty lớn như JYP Ent mỗi năm đều tổ chức hàng chục cuộc thử giọng, gặp gỡ hàng nghìn bạn trẻ muốn làm nghệ sĩ. JYP đã rất mát tay trong việc phát hiện và đào tạo ra nhiều idol nổi tiếng. Nhưng ngược lại, công ty này cũng đã nhiều lần để mất những nhân tố sáng giá, từ chối không nhận họ làm thực tập sinh vì nhiều lý do khác nhau. Kết quả là giờ đây JYP chỉ biết tiếc hùi hụi khi thấy những nhân tố mình từng lắc đầu bỏ qua nay đã trở thành ngôi sao đình đám.

j-hope (BTS)

Năm 2009, j-hope đã từng tham gia vòng thử giọng của công ty JYP, đã rất mong được làm thực tập sinh của công ty đình đám này. Tuy các nhân viên của JYP đã không cho j-hope cơ hội đầu quân vào đây nhưng j-hope quyết không từ bỏ ước mơ trở thành ca sĩ.

Một năm sau, j-hope ký hợp đồng với công ty Big Hit vốn ít tên tuổi hơn nhiều so với JYP. Sau ba năm được Big Hit đào tạo, j-hope debut cùng nhóm BTS và giờ thì mọi người biết rồi đấy, JYP phải tiếc nuối biết chừng nào vì để tuột mất j-hope.

Xiumin (EXO)

Đội hình của EXO suýt chút nữa đã vắng bóng anh cả Xiumin nếu như ngày ấy công ty JYP cho anh chàng trúng tuyển trong một vòng thử giọng năm 2008. Nhưng JYP đã từ chối Xiumin vì ngày ấy vẫn là một chàng trai không có gì quá nổi bật. Cuối năm đó, Xiumin giành giải nhì trong cuộc thi hát Everysing do SM Ent tổ chức, và được mời ký hợp đồng ngay. Đến đầu năm 2012, Xiumin chính thức debut cùng EXO, trở thành một mảnh ghép không thể thiếu của nhóm nam đình đám này.

Yuju (G-Friend)

Yuju đã từng tham gia chương trình K-Pop Star mùa đầu tiên. Khi ấy, giám đốc Yang Hyun Suk của công ty YG Ent đã dành nhiều lớn khen ngợi cho Yuju, nhưng ông chủ Park Jin Young của JYP lại cho rằng kỹ năng hát và nhảy của Yuju chưa đạt nên không đồng ý để cô nàng lọt vào vòng sau. Tất nhiên Yuju có buồn nhưng không nản chí, tiếp tục tìm kiếm cơ hội ở các công ty giải trí khác và đã được debut cùng G-Friend.

IU

Hiện giờ, IU là nữ ca sĩ đơn nổi tiếng hàng đầu K-Pop với lượng fan cực kỳ hùng hậu. Nhưng trước khi có được ngày hôm nay, IU từng xuất hiện trong khoảng 20 cuộc thử giọng do nhiều công ty khác nhau tổ chức, miệt mài chờ đợi một cái gật đầu của ban giám khảo để được ký hợp đồng làm thực tập sinh.

IU đã từng kiên trì tham gia các vòng thử giọng của công ty JYP trong suốt hai năm trời, nhưng lần nào cũng bị từ chối. Mãi đến năm 2007, công ty Loen Ent mới nhận cô gái trẻ tên Lee Ji Eun vào đào tạo, chỉ một năm sau đã cho ra mắt khán giả với nghệ danh IU. Cho đến tận bây giờ, Park Jin Young đã thú nhận rằng mình vô cùng tiếc nuối khi đã không nhìn phát hiện ra tiềm năng ẩn giấu của IU khi cô đến thử giọng tại JYP.

Hani (EXID)

Hani cũng nằm trong nhóm các idol đã bị JYP lắc đầu từ chối khi tham gia thử giọng tại công ty này. Hani đã từng rất buồn vì không trở thành thực tập sinh của công ty lớn như JYP nhưng vẫn nỗ lực hết mình khi được công ty Banana Culture thu nhận. Cố gắng của Hani rồi cũng được đền đáp khi đoạn fancam biểu diễn xuất thần của cô trong ca khúc Up and Down đã đưa cả Hani lẫn EXID vụt sáng.

Hyolyn (Sistar)

Hyolyn là nữ idol vừa có ngoại hình đẹp, gương mặt ấn tượng và giọng hát riêng biệt. Thế nhưng khi thử giọng ở JYP thì công ty này đã từ chối Hyolyn vì không nhìn thấy tiềm năng phát triển của cô. Rồi Hyolyn trở thành thực tập sinh của Starship, là trưởng nhóm của Sistar.

