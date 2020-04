“Có tâm” như BTS, mở hẳn chuỗi concert trực tuyến “Bang Bang Con” để ARMY tha hồ xem

Quảng cáo

Tối ngày 9/4 (theo giờ Việt Nam) hẳn vẫn sẽ là một buổi tối bình thường như bao buổi tối khác trong những ngày giãn cách xã hội của ARMY. Thế nhưng sự bình thường đó đã bị phá vỡ bởi một thông báo cực hot từ Big Hit và BTS: Sự kiện concert trực tuyến mang tên Bang Bang Con sắp được diễn ra.

Theo đó, Bang Bang Con sẽ được tổ chức vào hai ngày 18 và 19/4. Big Hit sẽ live stream các Concert và Muster (fan meeting) tại Hàn Quốc của BTS từ năm 2014 đến 2018, bắt đầu từ 10h sáng (theo giờ Việt Nam) mỗi ngày trên BANGTANTV.

ARMY thật hạnh phúc khi được BTS quan tâm sâu sắc như thế này.

Lịch chiếu cụ thể như sau:

Ngày 18/4:

1. 2015 BTS LIVE <화양연화 ON STAGE>

2. 2016 BTS LIVE <화양연화 ON STAGE : EPILOGUE>

3. BTS 2014 LIVE TRILOGY : EPISODE II THE RED BULLET (2014 MEMORIES)

4. BTS 3D MUSTER [ARMY.ZIP+]

Ngày 19/4:

1. 2017 BTS LIVE TRILOGY EPISODE III THE WING TOUR IN SEOUL

2. 2017 BTS LIVE TRILOGY EPISODE III THE WING TOUR THE FINAL

3. BTS 4TH MUSTER [HAPPY EVER AFTER]

4. BTS WORLD TOUR 'LOVE YOURSELF' SEOUL

Big Hit đã quyết định hoãn tour diễn của BTS .

Năm nay, vì em virus Cồ-rố-na (virus SARS-CoV-2) nên kế hoạch World Tour Map of the Soul của BTS đã phải hoãn lại. Chẳng rõ đến khi nào, ARMY mới lại được tham dự concert của BTS. Chính vì thế, Bang Bang Con quả thật là một món quà bất ngờ dành cho ARMY.

Chưa hết, nhìn danh sách Concert và Muster này, các ARMY nói vui rằng Big Hit và BTS quả là “có tâm” nhất Trái Đất. Kiểu này chắc ARMY xem từ 10h sáng đến 10h tối luôn quá, kaka. ARMY đúng thật là “ở nhà vẫn vui” mà!

Ảnh: Big Hit Entertainment

Chúc các ARMY xem Bang Bang Con thật vui nhé!

AMI