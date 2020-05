Đề cử Baeksang 2020: Đại chiến các “nam thần”, IU xinh đẹp đối đầu với dàn “chị đại"

Quảng cáo

Được đánh giá là giải Oscar của Hàn Quốc, lễ trao giải Baeksang hàng năm không chỉ thu hút netizen xứ Hàn, mà còn đặc biệt được các fan quốc tế của điện ảnh Hàn vô cùng quan tâm. Giải thưởng nghệ thuật Baeksang lần thứ 56 tôn vinh những tác phẩm nghệ thuật được trình chiếu tại các nhà hát, các chương trình truyền hình và các tác phẩm điện ảnh xuất sắc nhất trong khoảng thời gian từ 01/4/2019 tới 30/4/2020.

Giải phim truyền hình xuất sắc nhất (Best TV Drama) đều là những tác phẩm được đánh giá rất cao: Ở hạng mục phim truyền hình, các bộ phim được đề cử(Best TV Drama) đều là những tác phẩm được đánh giá rất cao:

- Khi Hoa Trà Nở (When The Camellia Blooms)

- Stove League (Đội Bóng Chày Hàn Quốc)

- Vương Quốc Xác Sống 2 (Kingdom 2)

- Linh Cẩu (Hyena)

- Hạ Cánh Nơi Anh (Crash Landing On You)

Các đề cử cho Nam diễn viên chính xuất sắc nhất của hạng mục phim truyền hình năm nay thực sự rất khó dự đoán, mặc dù danh tiếng của Hyun Bin được nâng lên rất nhiều sau drama Hạ Cánh Nơi Anh, nhưng vai diễn của anh trong bộ phim này được đánh giá là một vai diễn tương đối dễ, thậm chí dễ hơn cả vai diễn Park Seo Roy của Park Seo-joon trong Itaewon Class.



Danh sách đề cử Nam diễn viên chính xuất sắc nhất bao gồm:

- Hyun Bin (Crash Landing On You)

- Park Seo-joon (Itaewon Class)

- Ju Ji-hoon (Hyena)

- Kang Ha-neul (When The Camellia Blooms)

- Nam Goong-min (Stove League)

Ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, IU được xướng tên với vai diễn trong Hotel De Luna, nhưng cô sẽ phải đối đầu cùng dàn “chị đại” với những tên tuổi rất quen thuộc với khán giả Việt.



Danh sách đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất bao gồm:

- Son Ye-jin (Crash Landing On You)

- Gong Hyo-jin (When The Camellia Blooms)

- Kim Hye-soo (Hyena)

- IU (Hotel De Luna)

- Kim Hee-ae (World of The Married – Thế Giới Hôn Nhân) – “Bà cả” của Thế Giới Hôn Nhân còn nhận được đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất ở hạng mục phim điện ảnh cho vai diễn trong phim Moonlit Winter (Ánh Trăng Mùa Đông).

Các đề cử cho diễn viên phụ hạng mục truyền hình cũng là “cuộc chiến” cân tài cân sức giữa một loạt các diễn viên nổi tiếng trong các drama quen thuộc.



Đề cử nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất là cuộc đối đầu của các diễn viên phụ của hai bộ phim Crash Landing On You và When The Camellia Blooms với mỗi phim có 2 nữ diễn viên phụ được đề cử:



- Kim Sun-young (Crash Landing On You)

- Seo Ji-hye (Crash Landing On You)

- Kwon Nara (Itaewon Class)

- Son Dam-bi (When The Camellia Blooms)

- Yum Hye-ron (When The Camellia Blooms)

Các đề cử cho Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất:



- Kim Young-min (The World of The Married)

- Yang Kyoung-won (Crash Landing On You)

- Oh Jung-se (When The Camellia Blooms)

- Yoo Jae Myung (Itaewon Class)

- Jun Suk-ho (Hyena)

Các đề cử cho Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất:



- Kim Da-mi (Itaewon Class)

- Jeon Mi-do (Hospital Playlist)

- Jeon Yeo-bin (Be Melodramatic)

- Jung Ji-so (The Cursed)

- Han Seo-hee (The World of The Married)

Các đề cử cho Nam diễn viên mới xuất sắc nhất:



- Kim Kang-hoon (When The Camellia Blooms)

- Ahn Bo-hyun (Itaewon Class)

- Ahn Yeo-seop (Dr.Romantic 2)

- Ong Seung-woo (At Eighteen)

- Lee Jae-wook (Extraodinary You)

BINNIE