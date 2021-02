Demi Lovato quyết xuống tóc “giải xui” nhưng buồn thay MV mới chẳng mấy ai quan tâm!

Dân gian ta quan niệm rằng cắt tóc là một hình thức “giải xui”, thay đổi ngoại hình để đón nhận nhiều may mắn. Tuy không có bất cứ nghiên cứu khoa học nào chứng minh sự hiệu quả của phương pháp này nhưng đây lại là một lựa chọn phổ biến của nhiều người mỗi khi gặp khó khăn, bế tắc trong công việc, cuộc sống.

Không biết nữ ca sĩ Demi Lovato có được người bạn châu Á nào rỉ tai "bí quyết đặc biệt" này không khi mới đây, cô nàng đã khiến các fan được một phen "choáng váng" bằng màn debut mái tóc hồng cạo sát siêu ngắn trên trang Instagram cá nhân. May mắn thì chưa thấy đâu nhưng có vẻ vận đen trong sự nghiệp của ngôi sao Disney một thời vẫn chưa được hóa giải.

Mái tóc mới của Demi Lovato khiến Internet được một phen dậy sóng.

Theo đó, vào hôm 16/2 vừa qua, chủ nhân hit Heart Attack đã cho ra mắt MV cho dự án mới nhất What Other People Say, kết hợp cùng Sam Fischer. Bản song ca là lời tâm sự chân thành của những con người đã từng cố gắng chạy theo những kì vọng của xã hội để rồi rơi vào bế tắc. Demi Lovato, như mọi khi, vẫn phô diễn được chất giọng đầy nội lực cùng khả năng xử lí điêu luyện, hòa giọng cùng tiếng hát đầy tình cảm của bạn diễn để tạo nên một tổng thể đầy sâu lắng.

MV What Other People Say

Phần hình ảnh trong lần trở lại lần này của nữ ca sĩ khá đơn giản, chỉ đơn thuần là quay lại cảnh hai nghệ sĩ cùng nhau song ca trên một chiếc tàu điện ngầm vào ban đêm. Có lẽ đây cũng chính là lý do khiến sản phẩm trên không được công chúng đón nhận một cách nồng nhiệt dù cho bài hát khá chỉn chu.

Sau gần một tuần ra mắt, MV What Other People Say chỉ thu về lượng người xem khá khiêm tốn, chưa đến 2 triệu lượt. Bản audio của ca khúc tuy đã được ra mắt trước đó nửa tháng nhưng cũng thể xuất hiện trên Bảng xếp hạng Billboard Hot 100.

Ca khúc What Other People Say có khởi đầu không mấy khả quan.

Vào ngày 23/3 tới đây, nữ nghệ sĩ 28 tuổi sẽ cho ra mắt bộ phim tài liệu gồm 4 phần Demi Lovato: Dancing with the Devil tập trung xoay quanh quá trình hồi tỉnh của cô sau scandal dùng chất cấm đến mức suýt mất mạng hồi năm 2018. Cùng với ca khúc What Other People Say, đây được dự đoán là hoạt động mở màn để hâm nóng tên tuổi của nữ ca sĩ trước khi ra mắt album phòng thu tiếp theo trong năm nay.

Demi Lovato sẽ cho ra mắt phim tài liệu 4 phần vào ngày 23/3 tới.

Hy vọng với những cố gắng nỗ lực không ngừng nghỉ và sự quyết tâm cao độ, Demi Lovato sẽ có một năm 2021 comeback thật thành công, sớm lấy lại hào quang đã nguội lạnh.

Đắc Hoàng