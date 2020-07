Điểm tin “hot” nhất tuần: One Direction kỷ niệm 10 năm, Maroon 5 phát hành single mới

Quảng cáo

Maroon 5 si tình trong single mới Nobody's Love

Bìa single "Nobody's Love"

Single mới có giai điệu bắt tai, thể hiện tình cảm sâu sắc mà một chàng trai dành cho người mình một lòng yêu thương. Là một bản Pop Rock đầy tình cảm, Nobody’s Love được kỳ vọng sẽ nhanh chóng làm nên chuyện trên BXH Billboard Hot 100.

Trong sự nghiệp của mình, Maroon 5 không ngừng gây bão với nhiều bản hit "khủng" như One More Night, Payphone, Animals, Sugar và gần đây nhất là Girls Like You. Đặc biệt, Sugar đang là MV đứng thứ 7 trong danh sách MV có lượt xem cao nhất YouTube với hơn 3,2 tỷ view.

Tin đồn: BLACKPINK hợp tác với Ariana Grande?

Theo nguồn tin chưa được xác thực, có thể Ari sẽ là nghệ sĩ US&UK tiếp theo hợp tác với 4 mẩu "hắc hường". Mới đây, BLACKPINK vừa tung ra một chiếc poster, đáng chú ý là phần nghệ sĩ featuring chỉ là một dấu "?". Single mới sẽ phát hành vào tháng 8 sắp tới.

One Direction kỷ niệm 10 năm thành lập

1D vừa kỷ niệm 10 năm thành lập nhóm với một chiếc video ghi lại những hình ảnh, clip ngắn của nhóm trong suốt hành trình ấy. Video nhận về đến gần 7 triệu lượt xem chỉ sau hơn 10 giờ công chiếu. Ngoài ra, các thành viên cũng đăng tải những hình ành kỷ niệm lên mạng xã hội. Từ 23 - 28/7, 1D sẽ lần lượt nâng cấp các MV của nhóm lên định dạng 4K.

